Минобороны: Войска сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны

О возвращении занятых в масштабных учениях соединений и воинских частей в пункты постоянной дислокации сообщили во вторник в Министерстве обороны России.

"Войска по мере окончания мероприятий боевой подготовки совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Выполнившие задачи подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны", - сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что некоторые подразделения совершат марши "своим ходом в составе воинских колонн".

В Минобороны напомнили, что в Вооруженных Силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых задействованы "практически все военные округа, флоты и воздушно-десантные войска".

В то же время на территории Беларуси проводится совместное российско-белорусское учение "Союзная решимость-2022". Его цель - проверка сил реагирования Союзного государства. "Участвующие в этом учении войска Восточного военного округа и ВДВ во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции. 19 февраля на полигоне "Обуз-Лесновский" предусмотрен этап боевой стрельбы. В ходе него бригада морской пехоты совместно с соединениями и частями вооруженных сил Беларуси при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершат маневры на другие направления", - рассказал генерал Конашенков.

Кроме того, в оперативно-важных районах Мирового океана и в акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений. В них задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация.

"Продолжается проведение учений с соединениями и воинскими частями на других полигонах на территории РФ", - заключил Игорь Конашенков, подчеркнув, что все военнослужащие и техника по окончании мероприятий вернутся в места постоянной дислокации.