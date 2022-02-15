Минск: Постпреды СНГ сформировали повестку дня заседания СМИД

В очном формате планируется провести встречу глав внешнеполитических ведомств государств СНГ на заседании Совета министров иностранных дел 8 апреля в столице Таджикистана. Ее повестку окончательно утвердили 15 февраля полномочные представители стран Содружества в штаб-квартире этой международной организации в Минске.

Заседание СМИД, отметил первый заместитель исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, традиционно пройдет в узком и широком формате. В начале, уточнил он, "будут рассмотрены вопросы международной повестки дня, дата и место проведения его очередного заседания. А в широком формате предлагается обсудить вопросы, касающиеся, прежде всего, реализации международного проекта "Молодежная столица СНГ", создания базовой организации государств - участников в области туризма, определения перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств Содружества".

Ожидается, кроме того, что на апрельской встрече в Душанбе будут обсуждены вопросы реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества, программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств и внесении изменения в положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников Содружества Независимых Государств.

В этот же день заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков презентовал в белорусской столице концепцию председательства Казахстана в СНГ в 2022 году, которая, по словам Анфимова, носит сбалансированный характер и "сохраняет преемственность по ранее принятым решениям и разработанным мероприятиям в годы предыдущих председательств других государств Содружества Независимых Государств".

Кроме того, на встрече были обсуждены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Его намечено провести в мае в Нур-Султане, информирует БЕЛТА.