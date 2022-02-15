Минстрой предлагает изменить порядок обеспечения жильем ветеранов

Раньше отдельным категориям ветеранов предоставляли жилье вне очереди за счет бюджета региона или муниципалитета, но с 2005 года их обеспечивают жильем за счет федерального бюджета. Законопроектом предлагается оговорить в законе, что в любом случае ветеран и его родственники имеют право на получение жилья один раз.

Сейчас некоторые граждане, получив жилье в прежнем порядке, обращаются с тем же требованием повторно, указывая, что они не реализовали свое право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, указывается в пояснительной записке к документу. Кроме того, бывают случаи, когда вдовы участников и инвалидов войны производят отчуждение жилья, предоставленного их супругам при жизни, а затем повторно обеспечиваются жильем. Все это приводит к увеличению числа очередников и сроков обеспечения жильем непосредственных участников и инвалидов войны.

Эти поправки не будут иметь обратной силы - ветераны, за которыми до даты вступления в силу законопроекта признано право на получение жилья, в любом случае сохранят его.

Законопроект позволит эффективнее расходовать бюджетные средства и, как следствие, решить жилищный вопрос большего количества льготников, считают в Минстрое.