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15.02.2022 19:14
Рубрика: Власть

Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Изоляционизм - это не закрытая экономика, не крепость с вечно поднятыми мостами и не нахмуренный лик. "Россия прежде всего" - это: а) максимум сосредоточения общества и государства на уровне жизни, на демографии, на темпах роста, на технологической модернизации; б) ласковый теленок двух маток сосет (ЕС и Китай, Южная Корея, Япония); в) открытая рыночная экономика разумных национальных эгоистов, переходящая в "социальную рыночную экономику" и "большую универсальную экономику" вместо сырьевой; г) приглашение вернуться всем, чьи семьи до 100-150 лет тому назад жили на территории современной России; д) научиться "продавать себя", взять максимум этого искусства у англосаксонской модели; е) поток только хороших новостей из России.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Изоляционизм - это политика, когда главные темы ток-шоу - бум строительства своих домов средним классом, когда люди кричат друг на друга, доказывая, чей дом лучше.

Фото: iStock
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию

У нас внутри страны есть все средства для того, чтобы на основе внутреннего спроса разогнать экономику до стабильных темпов роста в 6-8%. Нужно только нормализовать кредит, процент, резко снизить административное бремя, усилить налоговые стимулы, нацелить налоги на рост, снять с малого и среднего бизнеса и среднего класса массу лишних запретов, заняться большими проектами скоростных дорог, малоэтажного жилья, земли "для всех", массового обустройства всех поселений, а не только столиц. Это огромные рынки и масса новых рабочих мест на любой вкус и неизбежно - рост благосостояния. Если к этому добавить, как инвестиции, часть избыточных денежных резервов, накопленных государством от сырья, получим мощнейший, желанный рычаг для роста.

У нас масса свободных производственных мощностей, даже без новых капитальных вложений. Уровень использования в России среднегодовой производственной мощности по кирпичу - 36-37%, строительным растворам и бетонам - 30%, портландцементу - 54%, бульдозерам - 33%, каткам дорожным - 34%, бетоносмесителям - 18%, кранам - от 17 до 25%, автокранам - 42%, экскаваторам - 21%, автобетоновозам - 22% (2020 г., ЕМИСС Росстата). А по другим "сложным вещам"? По интегральным электронным схемам мощности используются на 43%, по печатным платам - на 50%, ноутбукам - 54%, радиоприемникам - 10%, телевизорам - 43%, холодильникам - 51%, электродвигателям - от 11 до 48%, двигателям внутреннего сгорания - 31%, подшипникам - 17%, станкам - от 3 до 26%, вертолетам - 28%, мотоциклам - 28%, троллейбусам - 20%.

Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России, занимать работой прежде всего тех, кто живет в России, при самых высоких требованиях к качеству и цене продукции. Легко сказать? Нет, нелегко, но если это официальная идеология, подкрепленная легкой, спокойной, помогающей "атмосферой" для бизнеса, то она неизбежно даст быстрый рост внутреннего спроса и предложения. Главное - качество (мы этим страдаем), цены (часто завышены), демонополизация, конкуренция, расцвет среднего и малого бизнеса.

Изоляционизм - это политика, когда главные темы ток-шоу - бум строительства частных домов

А как выдержать конкуренцию с импортом в открытой экономике? Ответ - дешевый кредит, умеренно слабый рубль, низкие налоги, сильные налоговые стимулы, помощь, а не карающая рука государства. Но разве можно еще что-то исправить? Как быть, если мы уже зависим от импорта на 60-90% в средствах производства и не менее сильно в ширпотребе (но не в продовольствии)? Как быть, если часто локализация производства - это форма, а за ней - иностранные исходники или комплектующие плюс закордонное оборудование? Как быть, если иностранные компании с удовольствием рассматривают Россию как рынок сбыта, но с гораздо меньшей радостью как место для размещения производства? Хотя мы знаем и другие примеры (автомобили, холодильники, стиральные машины, телевизоры, мебель, продовольствие).

Вот ответы. Сначала рост на внутренней основе, для этого всё есть, а потом не смогут устоять и "они". Никогда капитал не сможет устоять перед высокими темпами роста в 6-8% перед высокой прибыльностью. Он выстроится в очередь, несмотря на санкции, чтобы зайти внутрь страны, совершающей экономическое чудо. Второе. Максимум максимумов льгот для прямых иностранных инвестиций в несырьевые отрасли (в передачу технологий, оборудования и торговых марок). Отказ от любых "схем", основанных на завозе рабочей силы и создании, по сути, национальных анклавов внутри России, с вывозом прибыли. Третье. Осторожный, постоянный пересмотр тарифов и нетарифных барьеров, подталкивающий экспортеров к переносу производств в Россию. Четвертое. Для каждой группы товаров, завозимых к нам, хорошо известны ключевые иностранные производители. Каждый спец легко назовет их. Кто-нибудь, от имени государства российского, может начать с ними переговоры о переносе части мощностей к нам домой? И на каких условиях? Возможно ли эти переговоры сделать массовой, поточной работой?

Любой капитал выстроится в очередь, чтобы зайти в страну, совершающую экономическое чудо

А что тогда нам ждать? Больше шансов на замораживание конфликтов и санкций, как это случилось с Турцией и Северным Кипром. Меньше жалоб на то, что "мы тотально отстали". Не такая горестная статистика МВФ, когда во все времена главными прямыми инвесторами в Россию являются офшоры (Кипр, Карибы, Нидерланды), а Китай или Германия вкладывают по минимуму. Из Китая к нам в 2020 г. пришли 2,2 млрд долл., из Гонконга - 2,5 млрд долл. (1% прямых инвестиций в Россию). Из Германии - 18,1 млрд долл., 4%. Будет складываться, пусть понемногу, другая картина - разгоняющейся в скорости экономики, куда нужно успеть попасть. Вместо экономики всего на вывоз - экономика ввоза идей, капиталов, технологий и, самое главное, спецов.

Власть Позиция Колонка Якова Миркина

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