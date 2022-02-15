Мишустин назначил нового замруководителя Росалкогольрегулирования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка - им стал Денис Гуляев. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Сам приказ о назначении подписан 14 февраля 2022 года.

Ранее Денис Гуляев занимал пост начальника административного управления Росалкогольрегулирования. Также в свое время он являлся руководителем аппарата комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству, руководителем аппарата администрации Псковской области, советником губернатора Псковской области, заместителем руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией по взаимодействию с регионами и администрацией президента РФ.