Может ли бабушка крестить маленького внука, если родители против

Бабушки не должны крестить детей, если родители против! - взорвался категоричной сенсацией интернет, когда глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион, ответил в телепрограмме "Церковь и мир" на вопрос телезрительницы "Надо ли бабушке крестить внука, если отец ребенка против?". Отец ребенка настаивал на том, что сын вырастет и сам решит, креститься ему или нет. Митрополит Иларион предложил заботливой бабушке подумать, посоветоваться со священником, понять, есть ли у самого ребенка желание креститься. Не учитывать мнение отца ребенка, по словам митрополита, тоже нехорошо. Он оставил вопрос открытым и призвал к рассудительности и совету со священником. Поспешность, с которой этот ответ обернули в категоричную рекомендацию не крестить бабушкам внуков, тоже озадачивает. Мы предлагаем противоположные точки зрения на ситуацию. Итак, как тут поступить?

Мнение "за"

Дмитрий Володихин, историк, писатель, православный христианин:

- Я считаю, что если есть такая возможность, ребенка необходимо крестить, даже если кто-то из его родителей сомневается в пользе такого решения или против него. Логика, что ребенок, став взрослым, сам решит, быть ему христианином, человеком какого-то другого исповедания или вообще не исповедовать никакой веры, мне кажется абсолютно бессмысленной. Ровно так же в зрелом возрасте сегодняшний ребенок может решить, оставаться ему христианином или нет и какую веру ему исповедовать. Он может заново что-то выбрать или от чего-то отказаться, крещение этому совершенно не мешает.

Что касается мнения его родителей... Знаете, когда в нашем мире идет в духовном и интеллектуальном смысле некое "перетягивание каната" между верующими и неверующими, то надо думать прежде всего не о том, у кого какое мнение, а как будет лучше ребенку. Если у ребенка будет небесная защита, то он будет находиться, что называется, под обороной сил, несравнимых по силе с тем, что могут выставить в его защиту родители. И это для ребенка, несомненно, будет лучше.

Но если вы предполагаете, что христианство - это этическое учение, а не вера, а Бог - это какой-то принцип, а не личность, то в этом случае поступайте как знаете. Если же вы считаете, что Христова вера - это истина и истина - Иисус Христос, Господь наш, то вы и поступите соответственно. Вы захотите, чтобы ваш ребенок был в Истине, а значит: крестить, и точка.

Бабушки советского времени совершали великое миссионерское дело, тихонечко крестя детей даже у партийных родителей. Это засевало какие-то зерна в душе.

Дух святой веет где хочет. Если он захочет, он будет веять в коммунальной квартире в душе у старенькой бабушки, которая поднимется, пойдет и сделает ребенка христианином. И может быть тот опыт и та защита, которые ребенок получит при крещении, 100 раз повернут его судьбу в сторону Спасения и избавления от больших бед.

Я сам крещен в детстве. Но когда я рос, у нас еще была эта христианская среда. И все ходили в храм по воскресеньям

Так что наши бабушки в XX веке были молодцы. А то, что советская власть была с этим не согласна, заставляет задуматься, насколько хороша была советская власть. Или, может быть, советская власть в этом вопросе была редкая дура?

Что делать современным бабушкам, если отцы детей сопротивляются их крещению? Я считаю, что если у бабушек есть возможность крестить, а они ею не воспользуются, то отвечать за это в конце концов они будут не перед своими детьми, а перед Господом Богом. Просто надо делать то, что должно, и будь что будет. Пусть бабушка крестит внука, а что касается диалога с тем же отцом, то потом можно и поговорить...

Мнение "против"

Жан-Франсуа Тири, руководитель культурного центра "Покровские ворота", католик:

- Когда мой брат в Бельгии решил не крестить своих детей, я был очень разочарован. Даже думал: нет, я тайком их крещу. Потом поговорил об этом с друзьями, со священниками. И понял, что если вокруг ребенка не будет той среды, которая может его воспитать в вере, его действительно не стоит крестить. Потому что это будет чуждой ему историей. И я понял, что для моих племянников я должен стать этой средой. И может быть, они когда-нибудь поймут и потом решат самостоятельно принять крещение.

Хотя я всегда думал, что лучше крестить ребенка в детстве. Но, к сожалению, сейчас на Западе исчезла эта среда, естественная, натуральная среда, воспитывающая крещеного ребенка в вере. Она исчезла, и именно поэтому я изменил свою позицию. Если такой среды нет, и родители не берут на себя ответственность, и у семьи нет христианских друзей, то, может быть, действительно, не нужно крестить ребенка в детстве.

Я сам крещен в детстве. Но когда я рос, у нас еще была эта христианская среда. И родители мои были верующие. Тогда еще все ходили на мессу по воскресеньям. Я в детстве был алтарником. К нам в школу приходил священник, у нас были занятия по религиозным темам. Среда была полностью христианской, она держалась такой и после революции 1968 года до 80-90-х годов XX века - по инерции.

Смог ли я стать для своих племянников такой христианской средой? Мне пока трудно ответить на этот вопрос. Они еще молодые, самой старшей 14 лет, и я сейчас живу далеко от них. Но все еще в руках у Бога.

В России в православной среде все мои православные друзья, конечно, крестят детей в детстве. Потому что и родители, и крестные отцы берут на себя ответственность за христианское воспитание ребенка. Но я знаком и с другой средой, где детей не крестят, потому что сами родители не верят в Бога. И можно только надеяться, что в жизни таких детей случится живая встреча с христианством и они сами решат обратиться к Богу и креститься.

Здесь речь еще, конечно, и о традиции, будь то Бельгия времен моего детства или Россия XX века. Не рискуем ли мы, отдавая все на свободу, дехристианизировать свою страну, культуру, те или иные сообщества? Я задавал себе этот вопрос. Но я считаю, что традиция должна быть живая. Для советских бабушек, решающих в XX веке крестить своих внуков, она была очень живая. И они как могли сопровождали потом этих детей на пути веры, часто вопреки родителям. Но может наступить момент, когда традиция становится мертвой. И тогда можно ее по инерции продлить, но что она будет значить? По мне, мертвая традиция пусть умирает. Жалко, конечно, но... дело не в ней.