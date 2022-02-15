Можно ли говорить "Доброго времени суток"

"Тотальный диктант" и компания-разработчик МойОфис запустили бесплатный образовательный онлайн-курс по деловому письму "Что-то на офисном, или Нормы и правила бизнес-правописания". Он будет полезен всем, кто ведет деловую переписку, пишет отчеты и работает с документами. Слушатели курсов смогут повторить важные правила орфографии и пунктуации, а также, например, узнают, как правильно сокращать тысячи и миллиарды, зачем нужны и чем опасны причастные обороты, в каких случаях уместно писать обращение "Вы" с большой буквы.

"Курс по бизнес-правописанию будет полезен всем, кто занимается подготовкой и согласованием официальных документов и писем, ведет деловую переписку в почте и мессенджерах на русском языке", - рассказала Ольга Ребковец, директор фонда "Тотальный диктант", член Совета при президенте РФ по русскому языку.

В современном цифровом мире, где практически все документы переводятся в электронный формат, грамотным можно считать только такой текст, который и правильно написан, и правильно оформлен, считает главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов. "Поэтому в новом курсе мы решили не только обратить внимание на нормы орфографии и пунктуации, но и разобраться в правилах создания документа в текстовых редакторах", - добавил он.

К слову, разработчики учли и наиболее частые ошибки и неточности, которые допускают при создании документов как начинающие, так и уже опытные пользователи.