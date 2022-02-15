Можно ли говорить "Доброго времени суток"

"Курс по бизнес-правописанию будет полезен всем, кто занимается подготовкой и согласованием официальных документов и писем, ведет деловую переписку в почте и мессенджерах на русском языке", - рассказала Ольга Ребковец, директор фонда "Тотальный диктант", член Совета при президенте РФ по русскому языку.
В современном цифровом мире, где практически все документы переводятся в электронный формат, грамотным можно считать только такой текст, который и правильно написан, и правильно оформлен, считает главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов. "Поэтому в новом курсе мы решили не только обратить внимание на нормы орфографии и пунктуации, но и разобраться в правилах создания документа в текстовых редакторах", - добавил он.
К слову, разработчики учли и наиболее частые ошибки и неточности, которые допускают при создании документов как начинающие, так и уже опытные пользователи.