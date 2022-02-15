Мурашко: До конца 2024 года в России будет построено еще 6 корпусов детских онкоклиник

За последние годы в России качественно изменилась система оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. По ряду нозологий уровень излечения детей превысил 90%. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на сессии Европейского регионального бюро ВОЗ, приуроченной к Международному дню борьбы с детским раком.

"Детей, которым мы смогли помочь, становится больше. За последние годы в нашей стране удалось качественно изменить и перенастроить всю систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, значительно расширить применение передовых технологий", - сказал Михаил Мурашко.

Как подчеркнул министр, сегодня уровень излечения детей по ряду отдельных нозологий по профилю онкология и онкогематология превысил 90%.

"Успех в лечении, возможность жить полноценной жизнью прежде всего зависит от выявления заболевания на самой ранней стадии. Именно поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к диагностике и лечению", - подчеркнул министр. Для этого создана необходимая нормативная база: вся онкологическая и онкогематологическая помощь детям оказывается в соответствии с порядком, утвержденным Минздравом, причем этот документ постоянно актуализируется и соответствуют самым передовым подходам.

"Кроме того, создана вертикально интегрированная медицинская информационная система по онкологии, которая позволяет оперативно получать информацию о проведенном обследовании и лечении, контролировать их качество на всех уровнях, принимать управленческие решения", - отметил глава Минздрава.

Он также сообщил, что в рамках федерального проекта развития детского здравоохранения по всей стране строятся и реконструируются детские больницы. Что касается онкологической детской службы, к концу следующего года будут введены в строй еще дополнительно шесть корпусов детских онкологических больниц. Причем, как подчеркнул Михаил Мурашко, это будут не только клиники, способные предоставить самое современное лечение и диагностику, но они также будут комфортны для пребывания маленьких пациентов и их родителей, что важно для эффективного процесса излечения.

"В России все дети со злокачественными новообразованиями обеспечены современным и качественным лечением. Применяются и российские, и зарубежные протоколы, доказавшие свою эффективность. Это комплексное лечение: и химиотерапия, и хирургические методы, и разные виды лучевой терапии, а также клеточные технологии. Высокодозная химиотерапия с последующей трансплантацией гемопоэтических клеток позволяют добиться хороших результатов", - заключил министр.