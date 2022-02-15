На российский рынок вернулась бразильская свинина

Импорт свинины из стран дальнего зарубежья в Россию в начале 2022 года увеличился почти в шесть раз (до 3,2 тыс. тонн к 6 февраля) за счет возвращения на российский рынок отрубов из Бразилии. За 11 месяцев прошлого года страна поставила на российский рынок 1,9 тыс. тонн, с начала этого года - уже 2,7 тыс. тонн, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"Рост происходит на фоне обнуления пошлин для ввоза 100 тыс. тонн свинины до 30 июня 2022 года. По информации с рынка, карбонад и шея из Бразилии стоят дешевле, чем аналогичные позиции разделки в РФ. В связи с этим внутренние котировки на данные отруба в ближайшем квартале могут пойти вниз", - говорится в обзоре "Агроэкспорта".

Отменить пошлины на импорт свинины (100 тыс. тонн) и говядины (200 тыс. тонн) с начала 2022 года на полгода российские власти решили на фоне роста цен на мясо: по данным Росстата, свинина подорожала в 2021 году на 14,3%, говядина - на 13,7%. Допуская на российский рынок беспошлинный импорт, власти надеются стабилизировать цены на это мясо. В январе 2022 года цены на свинину снизились на 0,2%.

Но если своей говядины на российском рынке не хватает, свининой на протяжении нескольких последних лет Россия полностью обеспечивает себя сама. Импорт свинины оставался в символическом размере: в прошлом году (по 30 ноября) он составил 8,9 тыс. тонн, снизившись за год на 16%. По данным Национального союза свиноводов, в прошлом году из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) производство свинины в России увеличилось всего на 0,4% (до 5,5 млн тонн). Но в этом году ожидается восстановление отрасли. Также в этом году будут вводиться в строй новые предприятия. В результате в 2022 году ожидается рекордный прирост производства свинины. В связи с этим отраслевые эксперты предупреждали, что открытие рынка для импортной беспошлинной свинины может обрушить цены, что поставит многие животноводческие предприятия, которые и так с трудом восстанавливаются после АЧС, в сложное положение.

По данным "Агроэкспорта", с начала года объемы экспорта свинины из России в страны дальнего зарубежья уменьшились более чем в два раза (до 7,1 тыс. тонн). Снижение обусловлено усиленным падением поставок во Вьетнам (минус 76%), в результате чего эта страна уступила первое место Украине в рейтинге ключевых направлений. За 11 месяцев прошлого года Россия поставила на внешние рынки 176 тыс. тонн свинины (столько же, сколько и в 2020 году).