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15.02.2022 17:24
Рубрика: Экономика

На российский рынок вернулась бразильская свинина

Текст: Татьяна Карабут

Импорт свинины из стран дальнего зарубежья в Россию в начале 2022 года увеличился почти в шесть раз (до 3,2 тыс. тонн к 6 февраля) за счет возвращения на российский рынок отрубов из Бразилии. За 11 месяцев прошлого года страна поставила на российский рынок 1,9 тыс. тонн, с начала этого года - уже 2,7 тыс. тонн, следует из данных федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

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"Рост происходит на фоне обнуления пошлин для ввоза 100 тыс. тонн свинины до 30 июня 2022 года. По информации с рынка, карбонад и шея из Бразилии стоят дешевле, чем аналогичные позиции разделки в РФ. В связи с этим внутренние котировки на данные отруба в ближайшем квартале могут пойти вниз", - говорится в обзоре "Агроэкспорта".

Отменить пошлины на импорт свинины (100 тыс. тонн) и говядины (200 тыс. тонн) с начала 2022 года на полгода российские власти решили на фоне роста цен на мясо: по данным Росстата, свинина подорожала в 2021 году на 14,3%, говядина - на 13,7%. Допуская на российский рынок беспошлинный импорт, власти надеются стабилизировать цены на это мясо. В январе 2022 года цены на свинину снизились на 0,2%.

Но если своей говядины на российском рынке не хватает, свининой на протяжении нескольких последних лет Россия полностью обеспечивает себя сама. Импорт свинины оставался в символическом размере: в прошлом году (по 30 ноября) он составил 8,9 тыс. тонн, снизившись за год на 16%. По данным Национального союза свиноводов, в прошлом году из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) производство свинины в России увеличилось всего на 0,4% (до 5,5 млн тонн). Но в этом году ожидается восстановление отрасли. Также в этом году будут вводиться в строй новые предприятия. В результате в 2022 году ожидается рекордный прирост производства свинины. В связи с этим отраслевые эксперты предупреждали, что открытие рынка для импортной беспошлинной свинины может обрушить цены, что поставит многие животноводческие предприятия, которые и так с трудом восстанавливаются после АЧС, в сложное положение.

По данным "Агроэкспорта", с начала года объемы экспорта свинины из России в страны дальнего зарубежья уменьшились более чем в два раза (до 7,1 тыс. тонн). Снижение обусловлено усиленным падением поставок во Вьетнам (минус 76%), в результате чего эта страна уступила первое место Украине в рейтинге ключевых направлений. За 11 месяцев прошлого года Россия поставила на внешние рынки 176 тыс. тонн свинины (столько же, сколько и в 2020 году).

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