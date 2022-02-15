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Названы фото, которые нужно удалить со смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
15.02.2022,  
12:07
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сохраняя в памяти смартфона те или иные данные, нужно быть готовым к тому, что злоумышленники могут получить к ним доступ и использовать в корыстных целях.

Об этом заявила агентству "Прайм" аналитик компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина. По ее словам, категорически не рекомендуется хранить "чувствительную" информацию в мессенджерах, галерее или переписке, а тем, кому тяжело запомнить логины и сложные пароли, лучше всего не записывать их, а воспользоваться менеджерами хранения паролей (они есть и в Android, и в iOS).

В галерее нельзя хранить фотографии и копии документов - паспортов, ИНН и так далее. Вместо этого лучше загрузить их в защищенное облачное хранилище (многие сервисы предлагают место размером в несколько гигабайт бесплатно). Кроме того, Волгина рекомендует удалить со смартфона фотографии, где есть лицо пользователя рядом с документом или белым листом. Такие снимки легко изменить и затем использовать их для подтверждения личности без ведома человека.

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Кроме того, эксперт рекомендует не хранить в галерее и мессенджерах фотографии банковских карт, а также данные об их номерах и кодах CVV. Она обращает внимание на тот факт, что многие мессенджеры автоматически сохраняют медиаконтент в память устройства, и эти файлы не стираются, даже если само сообщение было удалено. Еще один тип файлов, которые нужно удалить из памяти смартфона - это копии рабочих документов, договоров, финансовые отчеты, данные о сотрудниках или клиентах. Утеря такой информации может нанести компании серьезный ущерб.

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