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Названы официальные системные требования для игры Elden Ring

Текст:   Богдан Бобров
15.02.2022,  
16:31
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Разработчики студии FromSoftware представили системные требования для игры Elden Ring, релиз которой запланирован на 25 февраля.

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Назвать их скромными язык не поворачивается, особенно с учетом дефицита комплектующих в свободной продаже. К примеру, минимальная сборка, необходимая для запуска проекта, должна быть оснащена 12 Гб оперативной памяти, а видеокарта нужна не слабее чем NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

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Подробнее ознакомиться с характеристиками можно на приложенном авторами игры скриншоте.

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