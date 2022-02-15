Названы официальные системные требования для игры Elden Ring

Разработчики студии FromSoftware представили системные требования для игры Elden Ring, релиз которой запланирован на 25 февраля.

Назвать их скромными язык не поворачивается, особенно с учетом дефицита комплектующих в свободной продаже. К примеру, минимальная сборка, необходимая для запуска проекта, должна быть оснащена 12 Гб оперативной памяти, а видеокарта нужна не слабее чем NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

Подробнее ознакомиться с характеристиками можно на приложенном авторами игры скриншоте.