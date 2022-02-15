Названы официальные системные требования для игры Elden Ring

Фото: Steam
Разработчики студии FromSoftware представили системные требования для игры Elden Ring, релиз которой запланирован на 25 февраля.
Назвать их скромными язык не поворачивается, особенно с учетом дефицита комплектующих в свободной продаже. К примеру, минимальная сборка, необходимая для запуска проекта, должна быть оснащена 12 Гб оперативной памяти, а видеокарта нужна не слабее чем NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.
Подробнее ознакомиться с характеристиками можно на приложенном авторами игры скриншоте.
PC specifications for #ELDENRING. pic.twitter.com/qdmBFlMuit- ELDEN RING (@ELDENRING) February 15, 2022