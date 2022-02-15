Неизвестный напал с ножом на россиянок в Стамбуле

Две гражданки России в Стамбуле подверглись нападению с применением холодного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное консульство России. ЧП произошло три дня назад, но известно о нем стало лишь сегодня.

"В ночь на 12 февраля в генеральное консульство России в Стамбуле поступила информация о совершенном в стамбульском районе Фатих нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия", - сообщили в российском диппредставительстве.

По информации консульства, одна из жертв нападения получила резаные травмы головы. Сейчас она госпитализирована в местную больницу, где ей была оказана помощь.

Сейчас обе девушки уже вернулись на родину.

"Полиция ведет поиски злоумышленника, консульское учреждение обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой о предоставлении информации о ходе расследования", - добавили в генконсульстве.