Немецкий бизнес в России рассчитывает на успех визита Шольца в Москву

Немецкий бизнес в России возлагает большие надежды на встречу федерального канцлера Олафа Шольца и президента Владимира Путина в Москве, заявил президент Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле.

По его словам, российско-германские отношения вносят существенный вклад в дело обеспечения мира и благосостояния. "К чему приведет полный разрыв контактов и замораживание всех проектов, как того легкомысленно требуют некоторые? Это принесет нам не снижение, а усиление конфронтации", - уверен президент ВТП.

По данным Бундесбанка, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и санкции, чистый объем инвестиций немецких компаний в Россию за последние пять лет с учетом выведенного капитала составил порядка 7,6 млрд евро.

Зеле призвал к активизации двусторонних контактов. Он отметил, что в нынешней ситуации нужно не уменьшать, а увеличивать число городов-побратимов и молодежных обменов, проводить больше совместных культурных мероприятий, таких как Год Германии в России и нынешний перекрестный год "Экономика и устойчивое развитие".

Справка "РГ"

Российско-Германская ВТП представляет интересы немецкого бизнеса в России и российского бизнеса в Германии. Насчитывая в своих рядах свыше 1000 компаний-членов, ВТП является крупнейшей иностранной бизнес-ассоциацией в России. В настоящий момент на российском рынке представлена 3651 компания с немецким капиталом.