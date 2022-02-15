Астрономы открыли необычный тип звезд с поверхностью из "пепла"

Немецкие ученые открыли странный тип звезд, которые покрыты побочным продуктом горения гелия. Предполагается, что объекты образовались в результате редкого звездного слияния.

Поверхности обычных звезд состоят из водорода и гелия, а обнаруженные недавно - углеродом, кислородом и "пеплом" от горящего гелия. Для звезды это экзотический состав. Температура и радиус космических тел говорят о том, что в их ядрах гелий до сих пор горит. По словам ученых, это свойство обычно наблюдается у более эволюционировавших звезд.

Исследователи в статье журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society пишут, что эти звезды могли образоваться в результате слияния двух белых карликов - остатков более крупных звезд, исчерпавших свое топливо. Такой процесс происходит из-за сокращения орбиты в системах из двух гравитационно связанных звезд. Обычно слияния не приводят к образованию звезд, обогащенных углеродом и кислородов, но вероятно такое возможно в двойных системах.

Однако пока никакие современные модели звездной эволюции не могут полностью объяснить недавно открытые звезды - нужны более совершенные модели, чтобы оценить, действительно ли такие слияния могли произойти на самом деле. Такие объекты бросают вызов звездной эволюции, поскольку привычно думать, что звезды с таким составом уже сожгли гелий и находятся на пути к превращению в звездных карликов.