Нотариат опроверг слухи о росте тарифов

Федеральная нотариальная палата опровергла слухи о росте тарифов. Некоторые тарифы, например, на удостоверение завещаний, действительно изменились, но, по словам представителей палаты, незначительно. В среднем они подорожали на один процент.

Как объясняют эксперты, тарифы на услуги правового и технического характера обновляются ежегодно. Каждая региональная палата устанавливает действующий размер, который не может быть выше предела, рассчитанного для региона Федеральной нотариальной палатой. После обновления тарифов в этом году для 48 регионов увеличение составило от 0,1 процента до 8,9 процента. В 28 регионах, наоборот, средняя стоимость нотариального действия снизилась.

В остальных - не изменилась. Удостоверение завещаний стало одним из нескольких нотариальных действий, которые в этом году подверглись точечной коррекции в ряде регионов. В Москве, Ингушетии, Красноярском крае, Приморье и ряде других субъектов РФ оплата услуг правового и технического характера по этому нотариальному действию не изменилась.

В ряде регионов в этом году были точечно скорректированы тарифы на удостоверение завещаний

А, например, в Томской области или на Чукотке - выросла. Как отмечают в ФНП, в большей части регионов этот рост коснулся только отдельных сложных видов завещаний - совместных завещаний супругов и завещаний, предусматривающих создание наследственного фонда.