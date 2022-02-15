Объявлено о новой российской премии интернет-контента

Во вторник было объявлено о том, что в России создается Национальная премия интернет-контента, общий призовой фонд которой составит 18 миллионов рублей. Об этом на презентации премии, которая прошла в формате пресс-конференции, рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. Институт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив - организатор премии, а ее стратегическим партнером стал холдинг VK.

О принципах отбора проектов, призовом фонде, дате оглашения финалистов и проведении церемонии награждения победителей также рассказали генеральный директор "СТС Медиа", председатель продюсерского совета Института развития интернета Вячеслав Муругов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и вице-президент по видеоконтенту и музыкальным сервисам VK Андрей Димитров.

Отбор проектов включает несколько этапов: на первом ИРИ направил запросы лидерам индустрии, далее поступившие проекты рассмотрел экспертный совет. Он сформировал "короткий список" премии, оценивая номинантов по 10-балльной шкале. Итоги конкурса через систему личных кабинетов будут подведены жюри.

"Мы поняли, что нужен инструмент поощрения создания социально значимого контента. Позитивный контент делать тяжело, делать популярный позитивный контент еще тяжелее. Это импакт-контент - то, что действует на нас и побуждает становиться лучше, обращать внимание на какие-то социальные явления. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии, российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства. Это дает понимание охвата - порядка 100 организаций", - рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В общей сложности на конкурс было направлено 383 проекта, премьера которых состоялась в интернете в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года: видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы.

Финалистами станут порядка 60 проектов, их назовут в ближайшее время. А "короткий список" уже определил экспертный совет премии.

Как пояснил Алексей Гореславский, чтобы не создавать дополнительные структуры, было принято решение привлечь к оценке проектов уже действующие при ИРИ экспертные группы. Так, конкурсный комитет ИРИ выступает в качестве экспертного совета премии, а функции жюри награды выполняет продюсерский совет ИРИ под председательством Вячеслава Муругова.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что сама премия, наряду с 12 тысячами других проектов, принимала участие в отборе фонда и показала один из наивысших результатов в 76 баллов. Вице-президент по видеоконтенту и музыкальным сервисам VK Андрей Димитров рассказал, что в их компании есть целый отдел, который следит за проектами, лидерами мнений, талантливыми молодыми ребятами, которые делают их. Он же разъяснил, сколько будет лауреатов: "Победители награды станут обладателями призов в 21 номинации, разделенных на три блока: "Лучшие проекты социальной направленности", "Спецноминации", а также "Тематические номинации".

Будут поощряться проекты про достижениях граждан России, волонтерство, благотворительность, историю, культуру, образование и те, что посвящены другим, не менее важным, темам.

Торжественная церемония вручения Премии пройдет 3 марта в Music Media Dome - современном мультимедийном концертном зале с самыми крупными проекционными поверхностями в мире.