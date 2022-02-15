Опубликован трейлер фильма "Аббатство Даунтон 2"

На YouTube-канале Universal Pictures Russia появился трейлер предстоящего фильма "Аббатство Даунтон 2".

По сюжету фильма известная по сериалу и предыдущему фильму глава семейства Вайолет Кроули получает в наследство виллу на юге Франции. После чего вся семья отправятся в путешествие, чтобы раскрыть тайны новых владений. Также в аббатстве планируют снять настоящий художественный фильм, а его обитатели должны будут смириться с тем, что в Даунтон проник современный мир.

На экране снова появится весь первоначальный состав "Аббатства Даунтон" - Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и другие. Кроме того, добавились новые лица - Хью Дэнси, Лора Хэддок, Доминик Уэст.

Фильм выйдет в кино с 5 марта.