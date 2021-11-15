Вышел трейлер продолжения фильма "Аббатство Даунтон"

Трейлер фильма "Аббатство Даунтон 2" (Downton Abbey: A New Era) появился на YouTube-канале Focus Features. Премьера в России запланирована на 20 января 2022 года, в мире - двумя днями ранее.

Ролик чуть приоткрывает завесу тайны над сюжетом фильма из жизни английской аристократии. Достопочтенная Вайолет Кроули, вдовствующая графиня Грэнтэм, шокирует родных известием, что много лет назад, еще до рождения дочерей, она была знакома с неким мужчиной, к которому испытывала интерес. В другой сцене она удаляется из комнаты, предоставляя возможность близким обсудить её возмутительное поведение.

В ролях: Мегги Смит ("Гарри Поттер"), Джоанн Фроггатт ("Аббатство Даунтон"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон"), Лора Хэддок ("Стражи Галактики", "Стражи Галактики 2"), Хью Дэнси ("Ганнибал"). Режиссер - Саймон Кёртис ("Прощай, Кристофер Робин", "Женщина в золотом"). Сценарий неизменного Джулиана Феллоуза.