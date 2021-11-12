Вышел тизер продолжения фильма "Аббатство Даунтон 2"

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер фильма "Аббатство Даунтон 2" (Downton Abbey: A New Era) появился на YouTube-канале Focus Features. Премьера в России запланирована на 20 января 2022 года.
Судя по 15-секундному ролику, преданных зрителей ожидают новые красивые кадры из жизни аристократии.
В ролях: Регги Смит ("Гарри Поттер") Джоанн Фроггатт ("Аббатство Даунтон"), Мишель Докери ("Аббатство Даунтон"), Лора Хэддок ("Стражи Галактики", "Стражи Галактики 2"). Режиссер - Саймон Кёртис ("Прощай, Кристофер Робин", "Женщина в золотом"). Сценарий Джуллиана Феллоуза (он написал сценарий и первого фильма).