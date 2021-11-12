Вышел тизер продолжения фильма "Аббатство Даунтон 2"

Судя по 15-секундному ролику, преданных зрителей ожидают новые красивые кадры из жизни аристократии.

Трейлер фильма "Аббатство Даунтон 2" (Downton Abbey: A New Era) появился на YouTube-канале Focus Features. Премьера в России запланирована на 20 января 2022 года.