Остатки снесенных домов начнут сортировать

Минстрой собирается внедрять сортировку отходов при сносе домов. Ведомством внесены изменения в свод правил о производстве работ при демонтаже и утилизации.

"В обновленном документе обобщен опыт лучших практик и новых технологий в области демонтажа объектов, в том числе накопленный в стройкомплексе Москвы, что особенно актуально с учетом планируемой масштабной реализации программы реновации в России. Важным требованием, направленным на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, является указание по сортировке отходов на строительной площадке, что позволяет снизить стоимость дальнейшей обработки отходов и уменьшить объем отходов, размещаемых на полигоне", - отметил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

В документе введены требования поэлементного демонтажа, позволяющего отсортировать и максимально использовать отходы, учтены современные решения при сносе аварийных зданий, сооружений с аварийными участками и объектов после пожара.

Внесена возможность использования электрогидравлических роботов, экскаваторов-разрушителей со стрелами до 60 метров и навесным оборудованием, технологии алмазной резки и пр. Это позволит сократить сроки и стоимость демонтажных работ, отметил и. о. директора ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин.

Также дополнены требования безопасности при производстве работ на высоте, по ночам. При работе экскаватора теперь необходимо использовать радиопереговорные устройства. Кроме того, документ дополнен требованиями к предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе, уровню шума и применению систем пылеподавления.