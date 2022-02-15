Отели с весенним кешбэком за год выросли в цене на 7%

Стартовавший 18 января пятый этап туристического кешбэка стимулировал интерес туристов к путешествиям в низкий сезон. Средний чек бронирований в гостиницах вырос на 7%, а туров - снизился, рассказали "РГ" участники туристического рынка.

В этот раз российские туристы в среднем бронируют отели по цене около 20 тысяч рублей за четыре ночи, говорит представитель сервиса Ostrovok.ru. Весной прошлого года за тот же период туристы платили 18,6 тысячи рублей.

В оценке стоимости комплексных туров среди представителей туррынка нет единого мнения. В компании TUI Россия отмечают, что цены на пятом этапе кешбэка повысились на величину инфляции на сопоставимые даты. В компании "Алеан" указывают на небольшое снижение среднего чека. Если в марте и начале апреля 2021 года он составлял 48,6 тысячи рублей, то в 2022 году - 46 тысяч рублей. Однако это может быть связано с общим более низким уровнем цен в "низкий" сезон. Третий весенний этап программы в 2021 году охватывал период с марта по середину июня. В этом году весенний этап смещен на январь и должен завершиться 12 апреля. Правда, отправиться в поездку можно по 30 апреля включительно.

Во всяком случае, для круизов такое сезонное смещение оказалось очень значимым. В этом году средний чек составляет - 47,5 тысячи рублей, тогда как в 2021 году составил 72,5 тысячи рублей, приводят данные в круизной компании "ВодоходЪ". С 15 июня начинается высокий сезон круизов, в прошлом году они попадали в программу кешбэка, поясняют в компании. На снижение среднего чека на 16% указывают и в компании-агрегаторе "Круиз.онлайн".

По условиям программы туристу на карту возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимально 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно онлайн картой "МИР". Поехать можно в любой регион. Тур или бронь гостиницы должны быть от двух ночей.

Впрочем, сам по себе мотив сэкономить деньги за счет кешбэка вряд ли является определяющим для туристов, считает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Скорее программа стимулирует отправиться в путешествие тех, кто и так предполагал поехать. Путешествовать в низкий сезон ради получения скидки могут, прежде всего, пенсионеры, говорит он. Тем не менее субсидия работает и снижет цену на турпродукт для туристов. Соответственно расширяется спрос.

В этом году участники рынка отмечали рост продаж в разы в первые дни старта программы. После первой волны спрос начал спадать. Сначала спрос на отели оказался на 50% выше, чем в аналогичный период 2021 года, отмечают в Ostrovok.ru. На четвертой неделе разница составила уже 40%. Спрос на туры по России с кешбэком сейчас на 24% выше уровня обычных продаж, говорит Ромашкин. В "Алеан" указывают, что на старте программы объем бронирований путешествий с кешбэком превышал обычный уровень на 45%, а сейчас снизился до 15%. В TUI такую тенденцию объясняют покупками заранее подобранных туров на чартерах в первые дни старта продаж. Позднее вмешались "не чартерные" направления, на обработку запросов, по которым требуется время.

Тем не менее продажи путешествий с кешбэком идут довольно активно. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой за две недели программы уже было куплено туров и проживание в отелях на 5 млрд рублей. Туристам вернули 1 млрд рублей.

Дороже всего обходится отдых на Красной Поляне в Сочи. Номера в гостиницах бронируют в среднем по 60 тысяч рублей за четыре дня

На финансирование программы в 2022 году предусмотрено 5 млрд рублей, при этом еще предстоит осенний этап программы. Предусмотренные на весну деньги могут кончиться быстрее, чем истекут установленные сроки продаж, говорит Ромашкин. Кешбэк привел к расширению аудитории, программа стала понятнее. Теперь чтобы сбалансировать спрос и предложение, возможно, Ростуризм будет сокращать период продаж, предполагает он. Можно было бы установить отдельные сроки продаж по самым популярным направлениям. Например, для Краснодарского края и Крыма. Эти регионы неизменно лидируют по популярности у туристов.

По данным участников рынка, востребованы также Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Республика Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Самарская области.