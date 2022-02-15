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15.02.2022 19:09
Рубрика: В мире

Оверчук: Инвестиции РФ в экономику Таджикистана достигли 1,6 млрд долларов

Текст: Анастасия Селиванова

Зампред правительства Алексей Оверчук провел совместно с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода встречу сопредседателей межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Таджикистаном. Стороны обсудили меры по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества стран, взаимодействие в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, массовых коммуникаций, межрегиональное сотрудничество и партнерство в культурно-гуманитарной сфере.

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Особое внимание было уделено вопросам двустороннего взаимодействия, поставленным в ходе встречи президентов стран в конце прошлого года. Рассмотрен также ход выполнения договоренностей, достигнутых на 17 заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Алексей Оверчук подчеркнул, что Россия и Таджикистан являются давними стратегическими партнерами и заинтересованы в широкоформатном диалоге.

"Мы тесно сотрудничаем во многих сферах, и это является закономерным следствием активных торговых операций, разносторонних производственных связей и совместных экономических интересов. В апреле 2022 года планируем отметить 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном. Это определенный рубеж, позволяющий подвести итоги нашего взаимодействия, в том числе в экономической части, где Россия входит в число ведущих торгово-экономических партнеров Таджикистана. Объем российских накопленных инвестиций в экономику республики составляет 1,6 млрд долларов США. В Таджикистане работает порядка 300 предприятий с российским участием. И мы предпринимаем шаги для закрепления такой положительной динамики", - сказал вице-премьер.

Отмечены также перспективы дальнейшего углубления и продолжения взаимодействия по линии регионов. "У нас есть хороший потенциал для развития межрегионального диалога в широком спектре сфер экономики. Торгово-экономические связи с Таджикистаном поддерживают порядка 60 субъектов Российской Федерации", - заявил Алексей Оверчук. Эффективным инструментом расширения взаимодействия на уровне регионов он назвал практику проведения конференций по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана.

В качестве важной составляющей двусторонних отношений было отмечено сотрудничество России и Таджикистана в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание при обсуждении этого вопроса было уделено ходу реализации проекта по строительству в Таджикистане пяти школ с преподаванием на русском языке, начало обучения в которых запланировано на сентябрь этого года. Оверчук отметил, что страны сохраняют также позитивную динамику развития российско-таджикистанского культурного взаимодействия. Среди ключевых событий отмечено проведение Дней культуры России в Таджикистане, прошедших при поддержке Минкультуры РФ и Минкультуры Таджикистана.

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