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15.02.2022 13:05
Рубрика: Культура

Павел Воля написал свой первый приключенческий роман "Петтерсы. Дети океанов"

Текст: Мария Шепталова
Популярный российский стендап-комик и телеведущий Павел Воля написал свою первую книгу - приключенческий роман "Петтерсы. Дети океанов". Автор уверяет, что он понравится читателям всех возрастов. Уже сегодня новинку можно послушать в аудиоформате на международном сервисе Storytel. Бумажная версия выйдет 20 марта в издательстве "РИПОЛ классик".

"Книга посвящается всем детям, всем друзьям и всем взрослым, которые остаются детьми. Она посвящается любви и семье, всему хорошему и доброму, что есть в нас и вокруг нас. Она посвящается бескрайним океанам, которые отражаются в наших детских глазах и живут в наших детских сердцах!", - рассказывает Павел Воля.

Все началось со сказки, которую Павел и его жена - известная российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева - рассказывали детям Роберту и Софии на ночь. Постепенно история стала обрастать новыми подробностями и наполняться новыми героями.

"Наши дети невольно стали прототипами главных героев. В какой-то момент сказка стала настолько большой, что уже не хватало недели на то, чтобы рассказать ее по частям перед сном. Стало понятно, надо писать книгу. Точнее, наши дети попросили нас эту книгу написать, потому что к тому моменту Роберт уже умел читать, а София училась, и у них появилось желание читать эту книгу самостоятельно. А какой родитель не обрадуется тому, что его дети хотят читать?" - объясняет Павел Воля.

В итоге получилась завораживающая сказка для бесстрашных искателей приключений. Итак, конец XIX века. Мама девятилетнего Майкла уезжает в Полинезию, чтобы изучать местную флору и фауну. А мальчик вместе с сестрой Эйшей и папой Джорджем остаются в родном городке Пензанс. Но без мамы жизнь очень скоро стала невероятно грустной и тоскливой. И вот отважный папа вместе с бесстрашными детьми отправляется в опасное плавание, чтобы разыскать маму.

Озвучить свой дебютный роман Воля пригласил друзей - актеров Сергея Бурунова, Григория Перель и Кирилла Радцига, резидента и ведущего Comedy Club Гарика Харламова, юную актрису Николь Плиеву, коллектив "Актеры дубляжа", видеоблогера Карину Кросс, поэта и прозаика Никиту Замеховского-Мегалокарди.

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