Переговоры Путина и Шольца продлились более трех часов

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца завершились. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Лидеры больше трех часов обсуждали вопросы безопасности в Европе, ситуацию на Украине, а также некоторые вопросы двусторонней повестки.
По итогам переговоров Путин и Шольц дадут совместную пресс-конференцию.
Отметим, что с начала года российские лидер уже принимал в Кремле премьер-министра Венгрии и президента Франции, с которыми также обсуждал гарантии безопасности и внутриукраинскую ситуацию. Кроме того по телефону у Путина были продолжительные разговоры с президентом США и премьер-министром Великобритании. Канцлер ФРГ приехал в Москву из Киева, где он провел встречу с президентом Украины.