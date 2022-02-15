Переговоры Путина и Шольца продлились более трех часов

Лидеры больше трех часов обсуждали вопросы безопасности в Европе, ситуацию на Украине, а также некоторые вопросы двусторонней повестки.

По итогам переговоров Путин и Шольц дадут совместную пресс-конференцию.

Отметим, что с начала года российские лидер уже принимал в Кремле премьер-министра Венгрии и президента Франции, с которыми также обсуждал гарантии безопасности и внутриукраинскую ситуацию. Кроме того по телефону у Путина были продолжительные разговоры с президентом США и премьер-министром Великобритании. Канцлер ФРГ приехал в Москву из Киева, где он провел встречу с президентом Украины.