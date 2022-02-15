В Кремле заявили о беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе

Заявления о дате российского "вторжения" на Украину - беспрецедентная кампания по провоцированию обстановки, маниакальное информационное безумие, и от этого лихорадит весь мир. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что в западных СМИ называли 15 и 16 февраля как якобы даты возможного "вторжения" России на Украину. "Действительно, от этого лихорадит весь мир, и, действительно, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию напряженности и нагнетанию напряженности в Европе", - оценил Песков.

Пресс-секретарь президента назвал это "маниакальным информационным безумием". "Иногда даже шутят - просят узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", - добавил он.

Песков также предложил обращаться за комментариями по "страшилкам" к их авторам, "которые сидят за океаном и как мантру произносят заклинание о том, чтобы как можно скорее началась война".