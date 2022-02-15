Песков заявил об истерике Запада

Утверждения о планах российского "вторжения" на Украину, эвакуации дипломатов - показная истерика, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем это абсолютно пагубной, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее", - пояснил пресс-секретарь президента, комментируя заявления американского лидера Джо Байдена, приведенные в издании Politico. "Это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - заключил он.

"Если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой", - заметил Песков. Это именно то, что предлагает президент Путин, напомнил он.