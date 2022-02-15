Победители первой Национальной премии интернет-контента получат 18 миллионов рублей

Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составит 18 млн руб. Об этом 15 февраля на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации Премии, рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

В общей сложности на конкурс было направлено 383 проекта, премьера которых состоялась в интернете в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года: видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы.

"Мы поняли, что нужен инструмент поощрения создания социально значимого контента. Позитивный контент делать тяжело, делать популярный позитивный контент еще тяжелее. Это импакт-контент - то, что действует на нас и побуждает становиться лучше, обращать внимание на какие-то социальные явления. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии, российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства. Это дает понимание охвата - порядка 100 организаций", - рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Также Роман Карманов, отметил, что сама премия, наряду с 12 тыс. других проектов, принимала участие в высококонкурентном отборе фонда и показала один из наивысших результатов в 76 баллов. Он подчеркнул, что подобные проекты обладают высокой значимостью, и появление премии - своевременное и оправданное решение.

Победители премии станут обладателями призов в 21 номинации, разделенных на три блока: "Лучшие проекты социальной направленности", "Тематические номинации", а также "Спецноминации". Номинации призваны выделить контент о достижениях граждан России, волонтерстве, благотворительности, истории, культуре, образовании и т.д. Торжественная церемония вручения Премии пройдет 3 марта.

Справка

Первая ежегодная Национальная премия интернет-контента учреждена в 2021 году Институтом развития интернета (АНО "ИРИ") при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премия отмечает заслуги авторов и производителей социально значимого контента, которые вносят особый вклад в развитие Рунета и продвижение важных для общества тем.