Победители первой Национальной премии интернет-контента получат 18 миллионов рублей

Новости

Найден подлинный чертеж запорожской крепости XVIII века Каменный Затон 17:48
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид 17:47
Путин: Хотим ли мы войны? Конечно, нет 17:47
В суд передано дело вербовщика запрещенного в РФ "Правого сектора" 17:43
На российский рынок вернулась бразильская свинина 17:24
Минобороны строит в Крыму Университет креативных индустрий 17:21
Сотрудники госбезопасности ЛНР предотвратили теракт в городском парке 17:19
На востоке Москвы прорыв трубы привел к остановке движения транспорта 17:13
Столтенберг: В НАТО с оптимизмом смотрят на шаги России 17:02
Немецкий депутат Бауманн: Крым принадлежит России 16:52
Дети-инвалиды смогут лежать в больнице с родителем 16:52
В Сирию на учения ВМФ РФ перебросили самолеты Ту22М3 и МиГ- 31К 16:28
Врач-реабилитолог Юлия Пантелеева рассказала, опасно ли хрустеть пальцами 16:26
Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны Украины 16:25
Право разминирования хотят законодательно закрепить за МЧС и Росгвардией 16:20
В АТОР опровергли информацию о внесении Таиланда в "черный список" 16:11
Актрису Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище 16:07
ФСБ требует арестовать за госизмену жителя поселка Плесецк 16:02
Лавров на пресс-конференции назвал польского журналиста "непонятливым" 15:48
Лавров: Реакция РФ на ответы США и НАТО по безопасности будет опубликована 15:35
Вильфанд: Весна придет в Москву не скоро 15:35
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года 15:34
МИД сообщил об отказе от участия в консультациях по Венскому документу 15:27
В Москве подросток умер на уроке в колледже 15:19
Эксперт: Все маневры проведены на территории РФ, союзной Беларуси и в нейтральных водах 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 17:29
Рубрика: Общество

Победители первой Национальной премии интернет-контента получат 18 миллионов рублей

Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составит 18 млн руб. Об этом 15 февраля на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации Премии, рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

В общей сложности на конкурс было направлено 383 проекта, премьера которых состоялась в интернете в период с сентября 2020 по декабрь 2021 года: видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы.

"Мы поняли, что нужен инструмент поощрения создания социально значимого контента. Позитивный контент делать тяжело, делать популярный позитивный контент еще тяжелее. Это импакт-контент - то, что действует на нас и побуждает становиться лучше, обращать внимание на какие-то социальные явления. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии, российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства. Это дает понимание охвата - порядка 100 организаций", - рассказал генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Также Роман Карманов, отметил, что сама премия, наряду с 12 тыс. других проектов, принимала участие в высококонкурентном отборе фонда и показала один из наивысших результатов в 76 баллов. Он подчеркнул, что подобные проекты обладают высокой значимостью, и появление премии - своевременное и оправданное решение.

Победители премии станут обладателями призов в 21 номинации, разделенных на три блока: "Лучшие проекты социальной направленности", "Тематические номинации", а также "Спецноминации". Номинации призваны выделить контент о достижениях граждан России, волонтерстве, благотворительности, истории, культуре, образовании и т.д. Торжественная церемония вручения Премии пройдет 3 марта.

Справка

Первая ежегодная Национальная премия интернет-контента учреждена в 2021 году Институтом развития интернета (АНО "ИРИ") при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премия отмечает заслуги авторов и производителей социально значимого контента, которые вносят особый вклад в развитие Рунета и продвижение важных для общества тем.

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
В Кремле заявили о беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам
За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Глава Госсовета Италии Фраттини: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей