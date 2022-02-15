Почему стоит ждать продолжение "Футурамы"

Онлайн-кинотеатр Hulu анонсировал продолжение мультсериала "Футурама". "РГ" попыталась разобраться, почему нужно ждать новые серии анимационной ленты, завершившейся еще в 2013 году.

Детище Мэтта Грейнинга, отца "Симпсонов", и Дэвида Коэна - поистине уникальное и парадоксальное явление. Сериал демонстрировал реалии далекого будущего, но был настолько злободневным, что каналы, где его показывали, регулярно ставили палки в колеса создателям. Имел огромную популярность, с годами оформившуюся в культ, однако закрывался и возрождался по несколько раз. Завершился еще в 2013 году, поставив, по мнению поклонников, жирную точку в истории, однако через 10 лет вновь вернулся да так, что о восьмом сезоне написали чуть ли не все СМИ. "Футурама" - тот случай, когда "детский мультик" про разносчика пиццы, волею судеб оказавшегося в 3000 году, - уникальное и по-настоящему глубокое произведение, чья актуальность с годами не только не уменьшилась, а лишь больше росла.

Прежде всего, мультсериал берет своим сеттингом - мир будущего вобрал в себя многие популярные концепты научной фантастики: от обилия технологий до межгалактических путешествий, добавив к этому целый сонм оригинальных идей. Так, в сериале можно найти роботов, которые по ночам превращаются в машин-оборотней; головы знаменитостей, помещенные в специальные банки, благодаря чему они могут жить столетиями; будки для самоубийц и даже жабу, способную гипнотизировать людей. Из-за этого эпизоды порой разительно отличаются между собой, а зритель всегда заинтригован: куда история завернет на этот раз. Серия может начаться с подготовки к матчу с представителями расы чернокожих баскетболистов, продолжиться временными скачками, из-за которых целые года проходят буквально за секунду, и завершиться трогательной сценой межпланетарного масштаба, демонстрирующей безграничную любовь главного героя к своей напарнице. Одна из сильных сторон сериала - за кажущимся хаосом из всего, что только можно, скрывается проработанная вселенная, функционирующая порой по абсурдным, но все-таки правилам, из-за чего в происходящее на экране веришь. Не в том смысле, что нас ожидает такое будущее. Скорее - мир сериала остается крайне разносторонним, но монолитным пространством, не разваливающимся на груду никак не связанных скетчей и приколов.

Как шутят сценаристы, на всех тех, кто занимался сериалом "Футурама", приходится примерно 50 лет обучения в Гарварде. Образованность создателей проявилась не только в постоянно озвучиваемых научных теориях или шутках, которые могут понять только математики или программисты. "Футурама" - это очень смелая сатира, которая использует декорации будущего для высмеивания настоящего: от разлагающего влияния телевидения до всеобщей бюрократизации. Впрочем, мультсериал раскрывается с другой стороны, когда начинает "покушаться" на более тонкие материи. Что важнее: жизнь человека или машины; существует ли свобода воли; применимы ли понятия "зло" и "добро" к промыслу бога - создатели не боятся поднимать довольно сложные философские вопросы, но при этом не пытаются сделать натужную драму с ярко выраженным морализаторством. Наоборот, в таких эпизодах много юмора и гиперболизации. Отчасти в этом прелесть "Футурамы": в детстве подмечаешь шутки одного из главных героев да отсылки на "Звездные войны", но с годами осознаешь, что за многими забавными ситуациями скрываются темы и нюансы, которые подчас могут понять только взрослые.

Однако мы забыли поговорить о персонажах. В главных ролях: глуповатый паренек Фрай, который после тысячелетнего сна в криокамере вынужден адаптироваться к новой реальности; сильная и волевая Лила, мутантка с одним глазом, которой не везет с мужчинами; саркастичный и себялюбивый робот Бендер, вместивший в себя всевозможные пороки: от пьянства до похоти. Довольно экстравагантные личности, которые с каждым сезоном раскрываются с новых сторон. Фрай - неудачник, но с золотым сердцем, готовый пожертвовать собой ради других. Лила - неприступная капитанша, но в душе маленькая девочка, жаждущая любви и заботы. Бендер - несмотря на весь свой нигилизм и нарочитое презрение к человечеству, крайне ранимое существо, которое в душе боится умереть и потерять близких. И этот принцип - "глубина за кажущейся простотой" - прослеживается во многих других героях. Даже самый аляповатый из них доктор Зойдберг, омароподобный пришелец, славящийся всеядностью и нечистоплотностью, в некоторых эпизодах, несмотря на полную врачебную некомпетентность, демонстрирует искреннее желание спасать других. Персонажи вносят в море сатиры и едкой иронии долю эмоциональности и… нежности. Неслучайно эпизоды, посвященные прошлому Фрая, его любовным коллизиям с Лилой или экзистенциальным кризисам Бендера, одни из лучших.

И главная причина посмотреть "Футураму" - она вовремя завершилась. Наверное, в 2013 году, когда мультсериал закрыли окончательно, у многих фанатов было чувство негодования: "Симпсоны", "Гриффины", "Американский папаша" и другие подобные ситкомы продолжают идти, в то время как их любимому сериалу так не повезло. Но если смотреть на ситуацию сейчас, то "Футурама" выиграла больше всех. Она не успела дойти до той точки, когда количество серий идет на несколько сотен, оригинальных идей не осталось, а создатели давно открестились от своих творений. Другой мультсериал Грейнинга о желтокожей семье как раз прошел все эти этапы, превратившись из сатиры на вылизанные шоу про идеальные американские семьи в их же прямой аналог.

Может показаться, что "Футураме" продолжение не нужно. Это не совсем так. Грейнинг, Коэн, актеры озвучки и многие другие участники команды уже несколько лет говорили о желании вновь вернуться к истории экипажа межпланетного экспресса, и за десятилетний перерыв между сезонами они наверняка придумали достаточно сюжетов. Но не это главное. Сериал создавался во многом по принципу "вопреки" - ему постоянно меняли время показа эпизодов, пытались давить на сценаристов, чтобы они сделали вторых "Симпсонов", и многое другое. Однако это пошло на пользу "Футураме" - создатели вкладывали душу в каждый эпизод, при этом всегда будучи готовы, что очередной сезон может оказаться последним, а потому каждый раз финальные серии становились чуть ли не лучшими в мультсериале, красиво подводя к концу историю основных персонажей. Чтобы не случилось с восьмым и возможными последующими сезонами, мы будем знать: приключения Фрая, Лилы и Бендера всегда смогут получить достойное завершение.