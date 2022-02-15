Политехнический музей запускает конкурс для ученых и художников

Какой будет наша жизнь через 50 лет? Станут ли роботы выполнять за людей всю работу? Смогут ли заменить человека? А что, если истинное развитие заключается не в усовершенствовании вспомогательных технологий, а в расширении собственных способностей?

Обо всем этом предлагается поразмышлять участникам Открытого всероссийского конкурса проектов научно-технологического искусства Science.Technology.Art (STArt). Его придумали в Политехническом музее при участии "Яндекса". Мы уже привыкли, что образы будущего редко обходятся без участия роботов. В мирных сюжетах они упрощают жизнь человека. Алармистские картины представляют нам мир умных машин, бунтующих против своих создателей. Ученые, исследователи и художники могут обратиться к одному из сценариев будущего - мирному или тревожному - и создать собственные картины завтрашнего дня.

Участвовать могут все, кому уже исполнилось 18 лет. По одному или в команде. Главное - готовность реализовать свою идею и представить ее на площадках Политехнического музея или его партнёров.

Заявки принимаются до 20 апреля, а победители будут названы 8 июня. Определит победителей экспертный совет, в который вошли как ведущие учёные, так и художники и специалисты в области современного искусства - всего более 25 человек.

Победители получат денежные гранты до 500 000 рублей на реализацию своих арт-объектов.

Важно: идея арт-проекта должна быть понятна человеку без специальной научной или художественной подготовки. А в основе - только проверенные факты и их корректные интерпретации.