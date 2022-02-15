Популярный iPhone объявлен устаревшим. Что это значит

Компания Apple обновила список так называемых "винтажных", или устаревших устройств. В него входят устройства, поступившие в продажу от 5 до 7 лет назад.

Теперь в перечень "винтажных" входит некогда популярный смартфон iPhone 6 Plus с увеличенным экраном. Он был представлен в сентябре 2014 года и выпускался до сентября 2016 года. При этом классический Phone 6, выпущенный в тот же период, не попал в список.

Согласно условиям винтажности, iPhone 6 Plus больше не будет получать обновлений от Apple, включая патчи безопасности. Также владельцы смартфона не смогут отремонтировать его в сервисных центрах компании, а реселлеры не смогут заказывать у Apple запчасти для ремонта, пишет Gizchina.