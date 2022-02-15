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15.02.2022 16:20
Рубрика: Власть

Право разминирования хотят законодательно закрепить за МЧС и Росгвардией

Текст: Тимофей Борисов

Сотрудники Росгвардии и МЧС России смогут на полностью законных основаниях заниматься гуманитарным разминированием. Пока эта функция закреплена за ФСБ и ФСО. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Авторы законопроекта, который сегодня был принят депутатами в первом чтении, указали на то, что есть определенный пробел. Всем известно, что саперы МЧС и Росгвардии давно занимаются обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Так было в Нагорном Карабахе, так было при разминировании лесов и полей в районе памятника героям Ржевского сражения. Саперы МЧС много лет трудятся в гуманитарном центре в сербском Нише, а также много лет обезвреживают боеприпасы в акватории Крыма. Но оказывается, что пока их деятельность находится, как бы вне закона.

Чтобы устранить этот правовую неопределенность необходимо внести поправки в закон "О гражданской обороне" и одновременно в закон "О войсках национальной гвардии". Предлагаются внести изменения в тексты этих законов, наделяющими войска Росгвардии "полномочиями по поиску, идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов (устройств) и взрывоопасных веществ в местах и районах выполнения служебно-боевых задач".

Авторы поправок, а это главы думских комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по безопасности и противодействию коррупции, отмечают, что принятие законопроекта не потребует изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии.

Власть Безопасность Правительство МЧС Правительство Росгвардия

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