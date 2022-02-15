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15.02.2022 12:16
Рубрика: Власть

Предложен новый перечень альтернативных службе в армии профессий

Текст: Елена Манукиян

Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2022 год: в этом году их будет 127 вместо 124. Проект приказа ведомства об этом проходит общественное обсуждение.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В пояснительной записке отмечается, что часть профессий, доступных ранее, исключены из перечня, но в него добавились новые. Например, альтернативнослужащие теперь могут работать детским или зубным врачом в районной или городской больнице, эпидемиологом, курьером, уборщиком подвижного состава, агрохимиком, помощником воспитателя, участковым инспектором по охране леса, мастером по ремонту гидросооружений, экспедитором по перевозке грузов.

А вот водители вездеходов, дворники, животноводы, звероводы, матросы, операторы связи, почтальоны, рабочие по обслуживанию бани, слесари по ремонту автомобилей и трактористы исключены из перечня профессий альтернативных службе в армии. Не вошли в него в этом году также такие должности служащих, как архитектор, библиотекарь, биолог, врач-судебно-медицинский эксперт, врач здравпункта, преподаватель спецшколы, спортсмен-инструктор.

Отмечается, что предложения для альтернативной гражданской службы в 2022 году представили пять федеральных органов исполнительной власти и 78 региональных. Всего пройти ее молодые люди смогут в 1034 российских организациях.

Власть Безопасность Армия Экономика Работа Правительство Минтруд Альтернативная служба

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