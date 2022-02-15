Представители Японии и России обсудили развитие экономических отношений

Министр экономического развития России Максим Решетников и глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси обменялись мнениями о развитии двусторонних экономических и торговых связей, а также подвели итоги сотрудничества государств за прошедший год. Общение руководителей ведомств прошло в формате видеоконференции, передает телерадиокомпания NHK.

"Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, включая обеспечение взаимного доступа сельскохозяйственной продукции России и Японии, развитие транспортного сообщения", - говорится на официальном сайте Минэкономразвития РФ.

Решетников подчеркнул, что пандемия коронавируса не помешала Москве и Токио реализовать целый ряд проектов. По его словам, "продолжается строительство Российско-Японского центра превентивной медицины, растут объёмы перевозок японских грузов по Транссибирской магистрали, развиваются электронные платформы трансграничной торговли". Глава российского министерства пригласил японских партнеров принять участие в развитии водородных кластеров на территории России.

В свою очередь Ёсимаса Хаяси заявил о готовности развивать двусторонний диалог между Токио и Москвой в различных областях, в том числе по вопросу заключения мирного договора между странами.