Президент Сербии распустил парламент и назначил новые выборы

Президент Сербии Александар Вучич во время обращения к нации по телевидению сообщил о роспуске Народной скупщины.

Досрочные выборы назначены на 3 апреля. Сербский президент отметил, что нынешний состав парламента "принял много важных решений для страны", особенно в области верховенства закона. Вучич призвал жителей Сербии проголосовать, продемонстрировав "демократические возможности страны", а также выразил надежду, что победители на выборах "будут управлять республикой самым лучшим образом".

Ранее на дату 3 апреля в Сербии были назначены муниципальные выборы, в том числе в столице страны Белграде. Кроме того, спикер сербского парламента Ивица Дачич указал, что в начале марта в соответствии с законодательством назначит выборы президента также на 3 апреля.