Президент Владимир Зеленский приказал украинцам петь гимн

За сутки до объявленной администрацией США "российской агрессии" на Украину в самой стране мало что изменилось: власти призывают население не паниковать, но так и не решаются честно признать, что ситуация нагнетается их стратегическими партнерами. Само население на риторические муки предводителей и отток хозяев жизни за рубеж взирает все с большей безучастностью.

Ради того чтобы показать, насколько народ и власть едины, президент Зеленский учредил очередной праздник - День единения и назначил его на 16 февраля, как ответ украинского государства "на информационно-пропагандистскую кампанию страны-агрессора".

Уже в среду все граждане должны вывесить национальные флаги и ровно в 10 утра спеть национальный гимн. Такую инициативу Зеленский огласил в ходе восьмиминутного ролика, призванного вселить в народ уверенность в завтрашнем дне. Экстренное видео с президентом, правда, посмотрели всего 300 тысяч человек на всех платформах, или менее процента населения. Это в разы меньше, чем выступления Зеленского периода работы в "95-м квартале", что лучше всякой социологии говорит об истинной популярности президента якобы готовящейся к войне страны.

Много кто на Украине заметил, что 16 февраля нужно было назвать Днем Джо Байдена, коль скоро именно он этот день сделал таким знаменательным для украинцев. Возможно, что в недрах офиса Зеленского такая идея тоже возникала, хотя бы и в качестве шутки, ведь в день Байдена никакой агрессор не нападет. Тем более приглашение посетить Украину, сделанное Зеленским в ходе последнего телефонного разговора, остается в силе. Хотя в Белом доме на него уже ответили: "Безусловно, подтверждения визита на Украину нет", - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Отсутствие главного действующего лица Киев компенсирует количеством визитеров - в ближайшие дни здесь ожидают маршала Сейма Польши и глав МИД Италии и Великобритании. С польскими и итальянскими гостями, вполне возможно, будет обсуждаться идея создания лагерей для беженцев, поскольку именно эти страны являются главными направлениями украинской трудовой миграции в ЕС.

На фоне продолжающейся эвакуации дипломатических представительств и иностранных граждан вчера к общему чемоданному настроению присоединилась Индия - власти Незалежной продолжают делать вид, что все происходящее - это "происки России". По крайней мере, такие выводы следуют из заявлений глав МВД, СБУ и Верховной рады.

В среду все граждане Украины должны вывесить национальные флаги и ровно в 10 утра спеть национальный гимн

Невозможность признать, что истерию подогревает коллективный Запад и следующее отсюда биполярное поведение украинской власти, накануне логично объяснил журналист издания Time Саймон Шустер. По его словам, Зеленскому "о риске российской агрессии" американские конфиденты рассказали в ноябре, но "украинцы не купились" и решили использовать Запад в своих целях: "Они увидели для себя возможность - больше помощи и внимания - и решили подыграть. Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много".

Взгляд из США

Несмотря на ряд решений Москвы, призванных расширить дорогу для дальнейших переговоров с Западом по вопросам безопасности, Вашингтон пока по инерции продолжает пугать всех грядущим "российским вторжением" на Украину. Поскольку звучит это все из США уже несколько месяцев, а на деле ничего похожего не происходит, госдепартамент затеял бурную деятельность по эвакуации своих дипломатов из Киева, видимо, пытаясь придать убедительности своим фантазиям. В конце минувшей недели США заявили о выводе большей части дипломатов и вывозе секретных документов, а затем и вовсе решили полностью перенести посольство во Львов. Объяснялось это заявлениями главы ведомства Энтони Блинкена о "драматическом" росте угрозы боевых действий. Как сообщила газета The Wall Street Journal, сотрудники посольства США перед отъездом начали уничтожать компьютеры, систему телефонной связи посольства и сетевое оборудование.

В Вашингтоне вновь призвали своих граждан немедленно покинуть Украину и, более того, в свете напряженности рекомендовали американцам также уехать из Беларуси и Приднестровья. Американская пресса, с одной стороны, по-прежнему подыгрывает Белому дому, продолжая тиражировать все новые утечки о якобы грядущем "российском вторжении", называть даты и публиковать пугающие карты. С другой, многие издания и журналисты в США наконец-то обратили внимание на сигналы Москвы о стремлении продолжать диалог по гарантиям безопасности, прозвучавшие на встречах президента Владимира Путина с главами российских министерств обороны и иностранных дел, а также в заявлениях представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Кроме того, телеканал CNN считает, что возможность обострения вокруг Украины может и вовсе выйти боком администрации Джозефа Байдена как на внутренней, так и на международной арене. В частности, подталкиваемый напряженностью рост цен на нефть может привести к дальнейшему падению рейтингов Байдена и его Демократической партии перед осенними выборами в Конгресс. Наконец, ухудшение отношений с Россией грозит трудностями в переговорном процессе по ядерной программе Ирана и ситуации с КНДР.

Подготовил Игорь Дунаевский