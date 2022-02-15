Прыгнувший в метро за наушниками на рельсы пассажир получил 5 суток ареста

Пять суток под административным арестом предстоит провести пассажиру столичной подземки, уронившему на рельсы наушники. Виновным его признали в "нарушении требований в области транспортной безопасности" (часть 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ). Дело в том, что молодой человек решил поднять свою потерю и прыгнул для этого сразу после отхода поезда на рельсы.

"На станции Московского метрополитена "Киевская" кольцевой линии полицейские при обходе станции заметили 29-летнего мужчину. В отсутствие электропоезда тот осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь с целью поднять упавшие наушники. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Отмечается, что инцидент на движение электропоездов подземки не повлиял. А вот в отношении правонарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Позднее судом ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

"Совершение подобных правонарушений не только нарушает общественный порядок, правила пользования метрополитеном, но и влечет за собой административную ответственность, а также создает угрозу жизни и здоровью, - отметили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене. - В случае, если ваша вещь упала на рельсы, необходимо обратиться к дежурному по станции или сотруднику полиции, и они обязательно окажут помощь".