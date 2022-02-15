Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине

В анонсированной ранее речи, посвященной ситуации вокруг Украины, президент США Джо Байден не будет объявлять о какой-либо новой политике, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент расскажет о текущей ситуации и о ближайших планах США.

"Он будет говорить о ситуации на месте, шагах, которые мы предприняли, действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что стоит на кону для США и всего мира, а также о том, как это может повлиять на ситуацию у нас в стране", - передает ТАСС комментарий Псаки.