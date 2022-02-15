Путин: Если Украина вступит в НАТО не завтра, а послезавтра, для России это ничего не меняет

Вопросы своей безопасности, связанные с потенциальным расширением НАТО, включением в блок Украины, Россия хочет решить прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса, мирными средствами, заявил президент Владимир Путин.

"Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Путин напомнил, что России уже 30 лет говорят, что "расширения НАТО не будет вообще - ни на один дюйм в сторону российских границ", но сегодня инфраструктура альянса уже находится "прямо у нашего дома". Сейчас обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. "Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", - ответил российский лидер немецкому журналисту.

Сегодня Украина может и не готова к вступлению в НАТО, и, как говорят в Европе, завтра ее не примут в альянс. "А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно", - объяснил Владимир Путин.