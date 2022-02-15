Путин и Шольц начали переговоры в Кремле

Большая часть переговоров Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем будет посвящена вопросам безопасности. Во вторник, 15 февраля, лидеры встретились в Кремле.

"Безусловно, значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе в связи с событиями вокруг Украины", - заявил президент РФ в начале встречи.

Путин отметил, что ему было бы интересно и полезно услышать оценки канцлера по этим вопросам.

Олаф в свою очередь сказал, что только что вступил в свою должность и для него - это нечто особенное история отношений между Германией и Россией. "Ясно, конечно, что сейчас, в это время, когда возникла сложная ситуация, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться как это вы делали уже с моим французским коллегой и я рад, что сейчас это стало возможным", - сказал канцлер. Он также подчеркнул важность того, чтобы отношения между государствами всегда разрешались путем диалога.