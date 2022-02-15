Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток-2"

Владимир Путин провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. После ухода с поста Ангелы Меркель это была первая встреча лидеров с глазу на глаз, но особенно важной ее делала главная тема - ситуация на Украине и гарантии безопасности РФ. Россия не хочет войны, поэтому и выступила с предложениями по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил Путин. Западные коллеги согласились продолжить диалог на эту тему. Наряду с этим лидеры России и Германии обсудили взаимодействие в экономике и будущее газопровода "Северный поток-2".

По итогам переговоров с Владимиром Путиным Олаф Шольц заявил: Европейская безопасность не может быть построена против России, а только вместе с ней. Фото: РИА Новости

Визит канцлера Германии в Москву стал продолжением начатого разговора о предоставлении России долгосрочных юридических гарантий безопасности. До этого Владимир Путин обсуждал эту тему в Кремле с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Венгрии Виктором Орбаном. А с президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Борисом Джонсоном беседовал по телефону, и, судя по оценкам, весьма обстоятельно.

Шольц стал третьим по счету европейским гостем в Кремле за последние две недели. Переговоры продолжались более трех часов. А после них лидеры вышли к журналистам и ответили на вопросы. Российский лидер подчеркнул: силовое сдерживание России со стороны Запада - прямая угроза национальной безопасности.

- Россия не может закрывать глаза на то, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах, - заявил Путин.

А этот принцип включает не только право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, но и обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. "Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам, - не устает объяснять Путин. - Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике".

После встречи с канцлером Германии журналисты спросили о возможной войне в Европе. Путин напомнил о бомбовых ударах по Белграду. "Ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. "Это очень плохой пример, но он был", - напомнил он. "Хотим мы этого или нет? Конечно, нет", - подчеркнул российский лидер. "Именно поэтому, - продолжил он, - мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну".

Да, мы пока не получили конструктивного ответа на свои предложения, но продолжим добиваться его дипломатическим путем. Мы хотим решить этот вопрос "в ходе переговорного процесса мирными средствами", заявил Путин. А главное - сейчас. Москва, подчеркнул он, не допустит затягивания переговоров по евробезопасности и ухудшения своего положения.

Путин напомнил, что России уже 30 лет говорят, что "расширения НАТО не будет вообще - ни на один дюйм в сторону российских границ", но сегодня инфраструктура альянса уже находится "прямо у нашего дома". Сейчас обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. "Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", - ответил президент немецкому журналисту.

О возможных рисках эскалации он не раз высказывался эмоционально. "Представим, что Украина - страна НАТО и начинает военные операции в Крыму, - сказал Путин после переговоров с премьером Венгрии. - Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет". "Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?" - спросил Путин французского журналиста после переговоров с Макроном.

Позиция Москвы проста и логична: речь о нашей безопасности, дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Похоже, на Западе это услышали. "Для нас, немцев, и для всех европейцев совершено ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией", - заявил после переговоров Шольц.

Взгляд из Киева

"Во вторжение мало кто верит"

Федор Тиховец, журналист, Киев:

- Киев живет обычной жизнью. Правда, за последние две недели машин на улицах стало заметно меньше, исчезли пробки в часы пик - вероятно, новоявленные "кияне", которые наводнили город за последние 8 лет, в спешном порядке вернулись к себе на Западную Украину. Работают театры, кинотеатры и музеи, ходит общественный транспорт. Если людей и стало меньше, то это вызвано скорее "омикроном". Уменьшилось и количество иностранцев. Еще неделю назад в самых пафосных туристических местах в центре Киева - на Владимирской горке, Пейзажной аллее, "стеклянном мостике Кличко" - можно было услышать английскую, немецкую, польскую речь, сейчас - только украинскую и русскую.

Полки магазинов заполнены продуктами. Бары и рестораны тоже не обезлюдели, на вечер пятницы в самых популярных столик надо заказывать заранее. Панике поддаются самые мнительные и внушаемые. В транспорте и очередях обязательно находится кто-то особо обеспокоенный вопросом, что делать, если "завтра Путин нападет". Темы - от "что положить в тревожный рюкзак" до "куда бежать в случае бомбежки". Но и обсуждается это с долей иронии, в реальность войны мало кто верит.

Информировать киевлян о бомбоубежищах взялся лично мэр Кличко. Есть интерактивная карта города с обозначениями убежищ в подвалах домов, но быстро выяснилось, что многие из них для этого непригодны. Горожане возмущаются. Весь мир облетели кадры с бабушкой, целящейся из автомата, - попозировала по просьбе западного фотокорреспондента. Но украинские пенсионеры заняты сейчас не военной подготовкой, а выживанием. Прожить на мизерные пенсии, которые получает большинство, очень сложно.

Взгляд из Донецка

"Я не жду войну. Я жду весну"

Наталья Кайдаш, учительница, Донецк:

- О нашей ситуации. Война - это особая форма жизни, к которой привыкаешь. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, что другой жизни и быть не может. Но до того момента, пока не пересечешь границу. У нас идет обычная жизнь (в нашем понимании). Очень переживаю о сыне, он офицер, служит с 2015 года. Ушел добровольцем после получения диплома университета, совсем юный был, 21 год. "Твой русский язык, мама, тоже надо защитить", - успокаивал меня тогда. Сейчас все силовые структуры ДНР - в режиме повышенной готовности. Дети учатся дистанционно, много больных ковидом. Вы знаете, я не жду войну. Я жду весну. А там что Бог даст.

А в театре нашем постоянный аншлаг, до войны такого не было. Во-первых, потому, что все спектакли шли на украинском, во-вторых, хочется хоть на несколько часов забыть о том, что происходит вокруг, а театр для этой цели подходит как нельзя лучше. Вы знаете, у меня где-то глубоко в душе появился своеобразный иммунитет. Я почти не смотрю новости. За восемь лет душа не то что очерствела, но появился определённый пофигизм: будь что будет, надоело! Я ребёнка на войну провожала и ждала с войны, в несколько минут разминулась со снарядом (7 февраля 2015 года не забуду никогда), бежала с рынка домой, а над головой свистели мины и ложились на соседней улице. Ненавижу этот мерзкий звук! Я во время обстрелов прыгала с сыном-подростком в подвал. Боялась, что привалит в случае попадания. Был период, когда страшно было садиться в маршрутку, мне казалось, что в неё влетит снаряд. Фильмы о войне не могу смотреть, разве что "В бой идут одни старики"! Больше бояться не могу и не хочу! Да и чем меня уже можно испугать?