Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток-2"

Новости

Зюганов сообщил, что его выписали из больницы 10:31
Умер автор музыки к "Танцору диско" Баппи Лахири 10:27
Японскую принцессу Йоко выписали из больницы 10:18
Собянин рассказал о планах по благоустройству Северо-Восточного округа 10:12
В Химках ликвидирован наркопритон 10:10
Названы самые популярные имена детей в Москве 09:58
Утвержден список вузов, чьи учебные центры будут получать госфинансирование 09:47
Биофизик Ломоносов рассказал об опасности больших доз витамина C 09:46
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении обновят до 2030 года 09:45
В Москве в квартире найдены голодающие младенцы-близнецы 09:36
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой "счета в ЦБ" 09:35
В Москве уровень безработицы снизился в 7 раз 09:31
Иерусалим, Варанаси и Рим вошли в десятку городов с самой богатой историей 09:31
Svenska Dagbladet: Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы 09:27
Россия - Дания - хоккей, онлайн-трансляция 1/4 финала Олимпиады 09:00
Третьяковка готовит новый блокбастер о влиянии русских на моду 08:55
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину 08:39
Назван состав сборной России по хоккею на матч против Дании 08:23
Абрамченко поручила выделить аграриям еще 20 миллиардов рублей 08:05
Гинцбург: В Москве нет детей 6-11 лет без антител к коронавирусу 07:43
Овечкин оформил дубль в игре с "Нэшвиллом", прервав шестиматчевую сухую серию 07:26
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19 07:23
Американец Холл выиграл золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине 06:51
В Чите бродячая собака напала на беременную женщину 06:45
Гинцбург: В ближайшее время начнутся исследования препарата на основе антител 06:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 10:22
Рубрика: Власть

Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине и "Северный поток-2"

Текст: Екатерина Котова
Российская газета - Неделя № 35(8683)
Владимир Путин провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. После ухода с поста Ангелы Меркель это была первая встреча лидеров с глазу на глаз, но особенно важной ее делала главная тема - ситуация на Украине и гарантии безопасности РФ. Россия не хочет войны, поэтому и выступила с предложениями по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил Путин. Западные коллеги согласились продолжить диалог на эту тему. Наряду с этим лидеры России и Германии обсудили взаимодействие в экономике и будущее газопровода "Северный поток-2".
По итогам переговоров с Владимиром Путиным Олаф Шольц заявил: Европейская безопасность не может быть построена против России, а только вместе с ней. Фото: РИА Новости По итогам переговоров с Владимиром Путиным Олаф Шольц заявил: Европейская безопасность не может быть построена против России, а только вместе с ней. Фото: РИА Новости
По итогам переговоров с Владимиром Путиным Олаф Шольц заявил: Европейская безопасность не может быть построена против России, а только вместе с ней. Фото: РИА Новости

Визит канцлера Германии в Москву стал продолжением начатого разговора о предоставлении России долгосрочных юридических гарантий безопасности. До этого Владимир Путин обсуждал эту тему в Кремле с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Венгрии Виктором Орбаном. А с президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Борисом Джонсоном беседовал по телефону, и, судя по оценкам, весьма обстоятельно.

Шольц стал третьим по счету европейским гостем в Кремле за последние две недели. Переговоры продолжались более трех часов. А после них лидеры вышли к журналистам и ответили на вопросы. Российский лидер подчеркнул: силовое сдерживание России со стороны Запада - прямая угроза национальной безопасности.

- Россия не может закрывать глаза на то, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах, - заявил Путин.

А этот принцип включает не только право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы, но и обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. "Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам, - не устает объяснять Путин. - Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике".

После встречи с канцлером Германии журналисты спросили о возможной войне в Европе. Путин напомнил о бомбовых ударах по Белграду. "Ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. "Это очень плохой пример, но он был", - напомнил он. "Хотим мы этого или нет? Конечно, нет", - подчеркнул российский лидер. "Именно поэтому, - продолжил он, - мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну".

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Путин: Немцы должны благодарить Шредера за поддержку "Северного потока-1"

Да, мы пока не получили конструктивного ответа на свои предложения, но продолжим добиваться его дипломатическим путем. Мы хотим решить этот вопрос "в ходе переговорного процесса мирными средствами", заявил Путин. А главное - сейчас. Москва, подчеркнул он, не допустит затягивания переговоров по евробезопасности и ухудшения своего положения.

Путин напомнил, что России уже 30 лет говорят, что "расширения НАТО не будет вообще - ни на один дюйм в сторону российских границ", но сегодня инфраструктура альянса уже находится "прямо у нашего дома". Сейчас обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. "Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", - ответил президент немецкому журналисту.

О возможных рисках эскалации он не раз высказывался эмоционально. "Представим, что Украина - страна НАТО и начинает военные операции в Крыму, - сказал Путин после переговоров с премьером Венгрии. - Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет". "Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?" - спросил Путин французского журналиста после переговоров с Макроном.

Позиция Москвы проста и логична: речь о нашей безопасности, дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Похоже, на Западе это услышали. "Для нас, немцев, и для всех европейцев совершено ясно, что устойчивая безопасность не может быть построена против России, а только с Россией", - заявил после переговоров Шольц.

Взгляд из Киева

"Во вторжение мало кто верит"

Федор Тиховец, журналист, Киев:

- Киев живет обычной жизнью. Правда, за последние две недели машин на улицах стало заметно меньше, исчезли пробки в часы пик - вероятно, новоявленные "кияне", которые наводнили город за последние 8 лет, в спешном порядке вернулись к себе на Западную Украину. Работают театры, кинотеатры и музеи, ходит общественный транспорт. Если людей и стало меньше, то это вызвано скорее "омикроном". Уменьшилось и количество иностранцев. Еще неделю назад в самых пафосных туристических местах в центре Киева - на Владимирской горке, Пейзажной аллее, "стеклянном мостике Кличко" - можно было услышать английскую, немецкую, польскую речь, сейчас - только украинскую и русскую.

Полки магазинов заполнены продуктами. Бары и рестораны тоже не обезлюдели, на вечер пятницы в самых популярных столик надо заказывать заранее. Панике поддаются самые мнительные и внушаемые. В транспорте и очередях обязательно находится кто-то особо обеспокоенный вопросом, что делать, если "завтра Путин нападет". Темы - от "что положить в тревожный рюкзак" до "куда бежать в случае бомбежки". Но и обсуждается это с долей иронии, в реальность войны мало кто верит.

Информировать киевлян о бомбоубежищах взялся лично мэр Кличко. Есть интерактивная карта города с обозначениями убежищ в подвалах домов, но быстро выяснилось, что многие из них для этого непригодны. Горожане возмущаются. Весь мир облетели кадры с бабушкой, целящейся из автомата, - попозировала по просьбе западного фотокорреспондента. Но украинские пенсионеры заняты сейчас не военной подготовкой, а выживанием. Прожить на мизерные пенсии, которые получает большинство, очень сложно.

Взгляд из Донецка

"Я не жду войну. Я жду весну"

Наталья Кайдаш, учительница, Донецк:

- О нашей ситуации. Война - это особая форма жизни, к которой привыкаешь. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, что другой жизни и быть не может. Но до того момента, пока не пересечешь границу. У нас идет обычная жизнь (в нашем понимании). Очень переживаю о сыне, он офицер, служит с 2015 года. Ушел добровольцем после получения диплома университета, совсем юный был, 21 год. "Твой русский язык, мама, тоже надо защитить", - успокаивал меня тогда. Сейчас все силовые структуры ДНР - в режиме повышенной готовности. Дети учатся дистанционно, много больных ковидом. Вы знаете, я не жду войну. Я жду весну. А там что Бог даст.

А в театре нашем постоянный аншлаг, до войны такого не было. Во-первых, потому, что все спектакли шли на украинском, во-вторых, хочется хоть на несколько часов забыть о том, что происходит вокруг, а театр для этой цели подходит как нельзя лучше. Вы знаете, у меня где-то глубоко в душе появился своеобразный иммунитет. Я почти не смотрю новости. За восемь лет душа не то что очерствела, но появился определённый пофигизм: будь что будет, надоело! Я ребёнка на войну провожала и ждала с войны, в несколько минут разминулась со снарядом (7 февраля 2015 года не забуду никогда), бежала с рынка домой, а над головой свистели мины и ложились на соседней улице. Ненавижу этот мерзкий звук! Я во время обстрелов прыгала с сыном-подростком в подвал. Боялась, что привалит в случае попадания. Был период, когда страшно было садиться в маршрутку, мне казалось, что в неё влетит снаряд. Фильмы о войне не могу смотреть, разве что "В бой идут одни старики"! Больше бояться не могу и не хочу! Да и чем меня уже можно испугать?

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Германия Президент Газопровод "Северный поток-2" Отношения России и Украины РГ-Видео

Главное сегодня

Песков предложил украинцам завести будильники и убедиться в отсутствии "вторжения"
The Sun отредактировала статью о "вторжении" России на Украину
Президент США Байден обратился к россиянам: Вы не наши враги
CNBS: Вертолет армии США Black Hawk замечен на польско-украинской границе
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков