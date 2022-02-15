Путин: Киевские власти отказываются от соблюдения Минских соглашений

Киевские власти отказываются от соблюдения Минских соглашений и более поздних договоренностей, достигнутых на саммитах в "нормандском формате", заявил президент России Владимир Путин.

"Нет подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса", - перечислил он на итоговой пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также до сих пор не закреплена в украинском законодательстве формула бывшего главы МИД Германии, а сейчас президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, которая была им предложена как компромисс по ключевым направлениям Минских соглашений.

По словам Путина, Киев по-прежнему игнорирует возможности мирно восстановить территориальную целостность страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском. "На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - указал российский лидер.