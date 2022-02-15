Шольц: Безопасность в Европе возможна не вопреки, а только вместе с Россией

Россия не хочет войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе. С таким заявлением Владимир Путин выступил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Российский лидер также прокомментировал обращение Госдумы по поводу признания независимости ДНР и ЛНР и назвал происходящее в Донбассе геноцидом.

Владимир Путин провел во вторник, 15 февраля, в Кремле переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Это первый разговор с глазу на глаз президента России с немецким коллегой после его вступления в должность. Главными темами обсуждения, как и ожидалось, стали безопасность в Европе, расширение НАТО, ситуация на Украине. Ответы лидеров на совместной пресс-конференции сразу показали, насколько у сторон расходятся позиции по ключевым вопросам.

Немецкие журналисты в очередной раз поинтересовались у Путина, исключает ли он возможность войны в Европе. "Хотим мы этого или нет? Конечно, нет", - подчеркнул российский президент. "Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну", - пояснил Путин.

Президент также отметил, что на его памяти уже была война в Европе. "Господин федеральный канцлер только что сказал, что люди его поколения - я отношусь к этому поколению - с трудом себе представляют какую-то войну в Европе", - заметил Путин и добавил, что это было сказано применительно к ситуации вокруг Украины. "Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии", - указал президент РФ. Он напомнил, что тогда состоялась крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц - Белграду. "Это же было. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это очень плохой пример, но он был", - констатировал Путин.

В свою очередь, канцлер Германии в своем ответе указал на то, что в Югославии была опасность и угроза геноцида. "Позволю себе только добавить, что то, что происходит в Донбассе, - это и есть геноцид", - парировал российский президент.

Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии

В ходе пресс-конференции Путин также прокомментировал принятое Госдумой обращение к главе государства о признании независимости провозглашенных ДНР и ЛНР.

"Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. Мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние власти Киева и это решение будет найдено", - сказал он.

Путин отметил, что депутаты Госдумы, как и парламентарии в любой стране, ориентируются на мнение своих избирателей, тонко его чувствуют.

"И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону", -сказал он.

Путин также отметил, что киевские власти отказываются от соблюдения Минских соглашений и более поздних договоренностей, достигнутых на саммитах в "нормандском формате".

"Нет подвижек по таким принципиальным моментам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса", - указал глава государства. Кроме того, по словам президента, Киев по-прежнему игнорирует возможности мирно восстановить территориальную целостность страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском.

В свою очередь Шольц высказал свою точку зрения - признание Россией Донецкой и Луганской народных республик стало бы нарушением Минских соглашений.

Путин заявил, что они с канцлером Германии предельно откровенно обменялись мнениями по ситуации вокруг российских предложений по гарантиям безопасности. "Россия не может закрывать глаза на то, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс достаточно вольно и в свою пользу трактуют ключевые принципы равной и неделимой безопасности, зафиксированные во многих общеевропейских документах", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что полученные Россией от США и НАТО ответы по гарантии безопасности не отвечают упомянутым трем базовым российским требованиям. Речь идет о нерасширении НАТО, смещении военной инфраструктуры Североатлантического альянса к состоянию на 1997 год и неразмещение вблизи российских рубежей боевых ударных комплексов. "Все, по-моему, понятно, ясно", - подчеркнул российский лидер. "Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе (США и НАТО. - Прим. "РГ"), но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность и первостепенное значение", - сказал он.

Россия будет стремиться дипломатическим путем договариваться по гарантиям безопасности, но Москва не допустит затягивания переговоров по евробезопасности и ухудшения своего положения во время этого процесса, предупредил российский лидер.

В свою очередь Шольц сказал, что НАТО и ЕС не согласны с российскими предложениями по безопасности, но есть пункты, которые можно обсуждать. При этом канцлер Германии подчеркнул, что безопасность в Европе возможна не вопреки, а только вместе с Россией.

"Давайте будем обсуждать эти вещи в рамках диалога. Мы не должны зайти в тупик, который обойдется для нас бедой", - сказал он.

Канцлер Германии заявил, что расширения НАТО не планируется и этот вопрос не обсуждается. "Его нет на повестке дня. Все это знают", - сказал Шольц. Путин не согласился с такими доводами. "По поводу расширения НАТО. Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит "говорят"? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - сказал российский президент. Он также подчеркнул, что вопрос о невступлении Украины в НАТО надо решить в ближайшее время мирным путем.

"Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами", - пояснил позицию российский лидер.

Путина также спросили, продолжит ли Россия отвод войск от украинской границы. Президент ответил, что Россия будет действовать по плану, зависящему от реальной обстановки.

"Кто может ответить на то, как будет складываться эта обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас", - подчеркнул он.

На пресс-конференции в адрес обоих лидеров прозвучал и вопрос про судьбу проекта "Северный поток - 2". Путин заявил, что проект призван укрепить энергобезопасность в Европе и не имеет политической окраски.

"Это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, призванный значительно укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач", - сказал он.

Путин также отметил, что вопрос начала поставок газа по проекту "Северный поток - 2" находится в компетенции немецкого регулятора. "Северный поток - 2" готов к промышленной эксплуатации еще с декабря прошлого года, вопрос только в немецком регуляторе, который должен принять соответствующее решение о начале поставок по этому маршруту", - пояснил президент.

Отдельно Путин указал и на роль экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который в свое время поддержал строительство газопровода "Северный поток".

В нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону

"Сегодня Германия получает 55 миллиардов кубометров газа по этому маршруту, - указал Путин. - Этот газ поступает по долгосрочным контрактам, которые на пике цены на споте в Европе в семь раз ниже, сейчас раз в пять ниже", - отметил президент РФ. Путин также подчеркнул, что если Шредер войдет в совет директоров "Газпрома", это будет на пользу сотрудничеству РФ и ФРГ. В свою очередь Щольц ушел от прямого ответа на вопрос о возможности введения санкций против "Северного потока - 2".

"Все знают, что происходит. Мы обязаны обеспечить транзит газа в Европу - через Украину, Белоруссию и Польшу, по "Северному потоку - 1", - заявил он .

Прозвучало и еще одно важное заявление: Россия готова продолжить поставки газа через Украину после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит. "Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", - объяснил Путин условия.

Заметим, что энергетика является одним из приоритетных направлений в сотрудничестве двух стран.

"Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России, все делается на рыночных принципах, и здесь нет никаких абсолютно вопросов и сомнений", - подчеркнул глава государства еще во время протокольной встречи.

В целом Владимир Путин отметил, что участники экономической деятельности в двух странах знают друг друга очень давно и уровень доверия у них высокий. "Более того, мы приняли решение, и оно в известной степени беспрецедентное, - допустили немецких партнеров к добычным активам. Вместе работаем в вопросах организации транспортных поставок, а наши компании работают в Федеративной Республике", - сказал президент РФ.

Между тем, несмотря на глобальную повестку переговоров, Владимир Путин во время протокольной встречи говорил и о двусторонних отношениях, назвав Германию главным торгово-экономическим партнером в Европе. "Несмотря на все сложности пандемийного периода, в позапрошлом году у нас была небольшая корректировка товарооборота, но в прошлом году он вырос более чем на 36 процентов. Это, конечно, хороший показатель", - рассказал президент РФ. Путин отметил, что в России работают сотни немецких компаний и свыше 20 миллиардов долларов они проинвестировали в российскую экономику. "Российские со своей стороны тоже проинвестировали где-то чуть больше 10 миллиардов долларов - это тоже хороший вклад в развитие немецкой экономики, поддержание рабочих мест", - сказал президент РФ.

Разговор президента России и канцлера ФРГ длился больше трех часов. По оценкам Владимира Путина, он прошел в деловой атмосфере.