Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид

Президент России Владимир Путин назвал геноцидом происходящее сейчас на юго-востоке Украины.

Так он отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который на совместной пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров в Кремле заявил, что ситуация в Югославии в 1999 году существенно отличалась от происходящего в Донбассе. По словам канцлера, в Югославии "была опасность и угроза геноцида".

"Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам то, что происходит на Донбассе сегодня, и есть геноцид", - парировал Владимир Путин.