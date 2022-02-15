Путин: В "Северном потоке-2" нет политики

"Северный поток-2" - крупнейший инфраструктурный проект на европейском континенте, и с декабря прошлого года он технически полностью готов к работе, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Газопровод призван значительно укрепить энергетическую безопасность континента, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач.

"Не раз говорил, что этот проект - чисто коммерческий проект, и никакой политики, никакой политической окраски здесь нет", - подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что Россия готова продолжить поставки газа через Украину после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта на транзит. "Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", - объяснил Путин условия.