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15.02.2022 21:30
Рубрика: Культура

Расторгуев рассказал об альбоме "Свое" и предстоящих концертах "Любэ"

Текст: Александр Алексеев
Бессменный солист группы дал пресс-конференцию, посвященную своему 65-летию и предстоящим концертам "Любэ". Вот уже много лет подряд группа приурочивает их ко Дню защитника отечества, а заодно и к дню рождения самого Николая Расторгуева, родившегося как раз под праздник - 21 февраля, в подмосковном городе Лыткарино.

На пресс-конференции музыкант рассказал, что фактически сам сделал себе долгожданный подарок в честь юбилея. Это сборник любимых им песен "Любэ".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Давно была такая задумка - издать двойной винил, где нет ни одного традиционного хита "Любэ". И вот недели две назад я вспомнил об этой идее", - пояснил Расторгуев.

Все эти песни уже хорошо известны, самые давние датированы концом 80-х, а самый свежий - "А река течет" - из саундтрека к фильму "Родные", вышедшего на экраны в прошлом году.

"Да, это не ремейки, а те самые записи: то же звучание, где-то голос помоложе, где-то - постарше", - уточнил народный артист России.

В альбом также вошли в основном лирические песни: "Главное, что ты есть у меня", "Ночь", "Конь", "Бабушка" и другие.

Кстати

Релиз сборника "Своё" состоится в разных форматах: пока - в виде цифровой загрузки, а в дни предстоящих концертов в Москве и Санкт-Петербурге - уже и на CD, и двойном виниле.

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