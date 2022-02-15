Расторгуев рассказал об альбоме "Свое" и предстоящих концертах "Любэ"

На пресс-конференции музыкант рассказал, что фактически сам сделал себе долгожданный подарок в честь юбилея. Это сборник любимых им песен "Любэ".
"Давно была такая задумка - издать двойной винил, где нет ни одного традиционного хита "Любэ". И вот недели две назад я вспомнил об этой идее", - пояснил Расторгуев.
Все эти песни уже хорошо известны, самые давние датированы концом 80-х, а самый свежий - "А река течет" - из саундтрека к фильму "Родные", вышедшего на экраны в прошлом году.
"Да, это не ремейки, а те самые записи: то же звучание, где-то голос помоложе, где-то - постарше", - уточнил народный артист России.
В альбом также вошли в основном лирические песни: "Главное, что ты есть у меня", "Ночь", "Конь", "Бабушка" и другие.
Кстати
Релиз сборника "Своё" состоится в разных форматах: пока - в виде цифровой загрузки, а в дни предстоящих концертов в Москве и Санкт-Петербурге - уже и на CD, и двойном виниле.