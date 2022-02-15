Размещать туристов в индивидуальных жилых домах разрешат к осени

Новости

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100% 20:31
ЦБ Индии окрестил рынок криптовалют финансовой пирамидой 20:10
В украинском сегменте интернета отмечаются серьезные сбои 20:04
Роскомнадзор: "Яндекс" может передавать данные о посещаемости самостоятельно 19:57
Политехнический музей запускает конкурс для ученых и художников 19:27
Чернышенко: Число бюджетных мест в вузах по IТ-специальностям увеличат вдвое 19:25
Песков: Путин не смотрел выступление Валиевой 19:15
Оверчук: Инвестиции РФ в экономику Таджикистана достигли 1,6 млрд долларов 19:09
Канцлер ФРГ Шольц: Расширение НАТО не планируется 19:09
Представители Японии и России обсудили развитие экономических отношений 18:59
Неизвестный напал с ножом на россиянок в Стамбуле 18:52
В Союзе пациентов оценили перспективы назальной вакцины против COVID-19 18:39
Япония предоставит Украине кредит на 100 млн долларов 18:36
Фигуристка Анна Щербакова осталась довольна своим выступлением в короткой программе 18:30
Путин: Немцы должны благодарить Шредера за поддержку "Северного потока-1" 18:24
Канцлер ФРГ Шольц рассчитывает на деэскалацию ситуации на Украине 18:16
Путин: Если Украина вступит в НАТО не завтра, а послезавтра, для России это ничего не меняет 18:16
Фигуристка Трусова: После того, как упала с акселя, было все легко 18:15
Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна 18:15
Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР 18:08
Путин и Шольц обсудили работу DW в России и RT в Германии 18:06
Почти 600 дел по преступлениям при реализации нацпроектов возбуждено в 2021 году 18:04
Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев стали восьмыми в соревнованиях двоек на Олимпиаде 17:52
Найден подлинный чертеж запорожской крепости XVIII века Каменный Затон 17:48
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 20:27
Рубрика: Экономика

Размещать туристов в индивидуальных жилых домах разрешат к осени

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8682)
Оказывать гостиничные услуги можно будет в индивидуальных жилых домах. Законопроект о легализации гостевых домов может быть внесен правительством в Госдуму в ближайшее время, рассказали "РГ" в аппарате председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева. Новые нормы должны будут вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
Только в Крыму, Краснодарском и Алтайском краях действует около 15 тысяч гостевых домов, которые нужно узаконить. Фото: Виктор Васенин Только в Крыму, Краснодарском и Алтайском краях действует около 15 тысяч гостевых домов, которые нужно узаконить. Фото: Виктор Васенин
Только в Крыму, Краснодарском и Алтайском краях действует около 15 тысяч гостевых домов, которые нужно узаконить. Фото: Виктор Васенин

Изменения предполагается внести в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законопроект разработал Ростуризм. В соответствии с ним владельцы индивидуальных жилых домов смогут на законных основаниях размещать гостей и оказывать им сопутствующие услуги.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Почему развитие региональной кухни так важно для туризма

Только на территории Крыма, Краснодарского, Алтайского краев, согласно подсчетам Ростуризма, действует более 15 тысяч таких объектов. Сейчас статус гостевых домов никак не урегулирован, возникают правовые коллизии. По закону коллективные средства размещения в стране должны быть классифицированы, им должна быть присвоена категория. Но признать гостевой дом гостиницей невозможно, так как гостиница не может располагаться на землях, выделенных под жилищное строительство. Противоречия возникают также с точки зрения подключения коммуникаций, санитарного контроля и пожарного надзора, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В результате гостевые дома действуют нелегально. Комнаты сдаются без какого-либо разрешения. Собственники гостевых домов не уплачивают налоги, указывают в комитете.

К решению проблемы гостевых домов подступаются уже не первый год. Ее обсуждали во время рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в марте 2021 года в Алтай. Ростуризму, минэкономразвития, минфину и Роспотребнадзору было поручено подготовить свои предложения по выводу гостевых домов из тени к 1 июля.

Как заявляла глава Ростуризма Зарина Догузова, понятие гостевого дома, описание его услуг и положения о классификации предполагается включить в закон об основах туристской деятельности. Предлагалось также сделать классификацию гостевых домов обязательной и включить эти средства размещения в Единый федеральный реестр. Первоначально предполагалось, что закон вступит в силу уже с 1 января 2022 года.

Разработанный законопроект вводит уведомительный порядок деятельности гостевых домов. Пройти классификацию они должны будут добровольно.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин прокомментировал обращение Госдумы признать ДНР и ЛНР
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%
Канцлер ФРГ Шольц: Безопасность Европы без России невозможна
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Асадом
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19