Размещать туристов в индивидуальных жилых домах разрешат к осени

Оказывать гостиничные услуги можно будет в индивидуальных жилых домах. Законопроект о легализации гостевых домов может быть внесен правительством в Госдуму в ближайшее время, рассказали "РГ" в аппарате председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева. Новые нормы должны будут вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

Только в Крыму, Краснодарском и Алтайском краях действует около 15 тысяч гостевых домов, которые нужно узаконить. Фото: Виктор Васенин

Изменения предполагается внести в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законопроект разработал Ростуризм. В соответствии с ним владельцы индивидуальных жилых домов смогут на законных основаниях размещать гостей и оказывать им сопутствующие услуги.

Только на территории Крыма, Краснодарского, Алтайского краев, согласно подсчетам Ростуризма, действует более 15 тысяч таких объектов. Сейчас статус гостевых домов никак не урегулирован, возникают правовые коллизии. По закону коллективные средства размещения в стране должны быть классифицированы, им должна быть присвоена категория. Но признать гостевой дом гостиницей невозможно, так как гостиница не может располагаться на землях, выделенных под жилищное строительство. Противоречия возникают также с точки зрения подключения коммуникаций, санитарного контроля и пожарного надзора, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В результате гостевые дома действуют нелегально. Комнаты сдаются без какого-либо разрешения. Собственники гостевых домов не уплачивают налоги, указывают в комитете.

К решению проблемы гостевых домов подступаются уже не первый год. Ее обсуждали во время рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в марте 2021 года в Алтай. Ростуризму, минэкономразвития, минфину и Роспотребнадзору было поручено подготовить свои предложения по выводу гостевых домов из тени к 1 июля.

Как заявляла глава Ростуризма Зарина Догузова, понятие гостевого дома, описание его услуг и положения о классификации предполагается включить в закон об основах туристской деятельности. Предлагалось также сделать классификацию гостевых домов обязательной и включить эти средства размещения в Единый федеральный реестр. Первоначально предполагалось, что закон вступит в силу уже с 1 января 2022 года.

Разработанный законопроект вводит уведомительный порядок деятельности гостевых домов. Пройти классификацию они должны будут добровольно.