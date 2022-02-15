Чему и как учат детей в предпрофессиональных классах в Москве

В этом учебном году в столичных школах открылись медиа- и предпринимательские классы. В них обучаются десяти- и одиннадцатиклассники. Чему учат ребят в этих и других предпрофессиональных классах, почему они год от года все популярнее, узнал корреспондент "РГ".

Чтобы дать ребятам больше времени для самоопределения, в московских школах открываются предпрофессиональные классы, в которых школьники могут попробовать себя в разных профессиях. С каждым годом спектр направлений предпрофессиональных классов и компаний-партнеров школ расширяется. Чтобы заинтересовать ребят предпринимательством и медиаиндустрией, в предпрофессиональные классы в качестве учителей приглашаются преподаватели ведущих вузов и представители бизнес-сообщества.

"Инициатива открытия этих направлений в школе принадлежит самим ученикам, - рассказала корреспонденту "РГ" заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева. - Современные дети не делят жизнь на реальную и виртуальную, они интересуются всеми аспектами. Медиаграмотность - неотъемлемая часть современной жизни. А предпринимательские классы необходимы потому, что у школьников уже есть свои уникальные идеи стартапов. Наша задача - предоставить ребятам возможность выбора, варианты курсов, где они могут осваивать будущую профессию". По данным ведомства, медиаклассы открылись в 66 школах. Обучаются в них полторы тысячи старшеклассников. Старшеклассники осваивают основы журналистики, современные медиатехнологии, развивают навыки эффективной коммуникации на иностранных языках, изучают обществознание. Курируют эти классы во многих школах известные тележурналисты, блогеры, делясь своим опытом, рассказывая о важности профессий, а также о прикладных аспектах медиаиндустрии. Например, как отличить фейки от новостей, как ориентироваться в интернет-среде, анализировать большие объемы информации, определять вредоносные сайты и многое другое.

Партнерство с вузами

По словам доцента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, куратора проекта "Медиакласс в московской школе" Анны Толоконниковой, интерес к проекту растет. "На нас постоянно выходят новые школы, которые хотят открыть медиаклассы. Таких обращений в разы больше, чем было на старте проекта, - говорит она. - Мы готовили программы совместно с департаментом образования и науки Москвы. В первом полугодии у школьников еще не было учебников. Но сейчас мы завершили работу над ними, и в ближайшее время учебники будут доступны детям. Курсы повышения квалификации по методам преподавания журналистики у нас на факультете сейчас проходят полсотни школьных учителей. Я удивилась, но среди них есть не только специалисты по русскому языку или литературе, пришли поучиться преподаванию в медиаклассе даже учителя начальных классов!" Толоконникова уверена, что после углубленного изучения профильных предметов, участия в университетских олимпиадах ребята лучше поймут свои склонности.

Согласна с ней и доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Быкова, курирующая предпринимательские классы. "Такие классы открыты в 44 школах города, в них занимается около тысячи учеников, - говорит она. - Мы написали программы элективных курсов, наши преподаватели ведут специализированные занятия. Например, ребята на уроках разрабатывают настоящие бизнес-проекты. Отлично, что у школьников появилась возможность на практике знакомиться со сферой экономики и предпринимательства. Нам это позволит получить мотивированных и заинтересованных студентов, а в будущем - успешных представителей этой сферы экономики".

Инженеры, врачи другие

Всего в столице в предпрофессиональных классах учится более 50 тысяч учеников или около половины всех старшеклассников города. И число ребят ежегодно растет, например, в прошлом году учеников в этих классах было на 5 тысяч меньше. Самым популярным направлением остаются кадетские классы, в которых учатся более 26 тысяч подростков. Такие классы открыты в 261 школе. На втором месте по популярности - инженерные классы, их выбрали 10,5 тысячи учащихся в 152 школах. На третьем месте - медицинские классы. Они представлены в 97 школах, стать медиками мечтают более 6 тысяч школяров. Четвертое направление по востребованности - IT-классы. В этом проекте участвует 75 школ, более 3,5 тысячи учеников. В новых педагогических классах, открытых в 47 школах, учится более двух тысяч человек.

Как рассказала "РГ" Кристина Мартынова, ученица нового педагогического класса школы № 1492, на ее выбор повлияло содержание образовательной программы. "Мне очень понравилась программа обучения. Здесь много предметов, которые пригодятся в обычной жизни, - рассказывает школьница. - Мы изучаем психологию человека, социально-правовые курсы, ораторское искусство".

Как отмечают в департаменте образования и науки Москвы, чтобы теория подкреплялась практикой, в распоряжении старшеклассников имеется высокотехнологичное оборудование, например, 3D-принтеры и сканеры, интерактивные тренажеры для отработки навыков первой помощи, цифровые лаборатории.

Как рассказал "РГ" выпускник школы № 1502 "Энергия" Максим Татарников, именно умение применять современное оборудование помогло ему в конкурсе межпредметных навыков и знаний "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал" в конце одиннадцатого класса. "Этот экзамен - итоговый для таких классов, при успешной его сдаче добавляются дополнительные баллы к Единому государственному экзамену при поступлении в вуз, - рассказал Максим. - Я сдавал инженерную графику в программе "Автокад", а мои одноклассники писали программы управления действиями роботов. Я успешно выступил на конкурсе, полученных дополнительных баллов мне хватило, чтобы пройти на бюджетное отделение физфака Высшей школы экономики".

Карьера в востребованных профессиях

Как рассказали "РГ" в департаменте образования и науки, все больше случаев, когда выпускники предпрофессиональных классов получают не только дополнительные баллы, но и работу. Выпускники медицинских и IT-классов пользуются популярностью у работодателей. Как отметила преподаватель английского языка и куратор предпрофессиональных классов школы № 1532 Ксения Гладникова, у них уже есть одиннадцатиклассники - будущие сотрудники компании в Сколково, с которыми заключили отложенные трудовые договоры. "Ребята проявили себя на городских конференциях и олимпиадах, получили приглашения после окончания вуза прийти на работу в компанию, чтобы разрабатывать новые композитные материалы", - рассказывает Гладникова. Впрочем, по словам учителей, заключение трудового договора - не самоцель. Самое главное в предпрофессиональных классах - помочь ребенку определиться с будущей профессией.

Как рассказал куратор академического класса и учитель информатики и физики школы №444 Роман Колтунов, у них был случай, когда школьник, с детства мечтавший быть врачом, поступив в медицинский класс, поменял свое решение: "Предпочел смежную дисциплину - биотехнологии, и перешел в инженерный класс".

Как поступить в предпрофессиональный класс

Для поступления в предпрофессиональные классы девятикласснику нужно успешно сдать Основной государственный экзамен по математике и русскому языку и предметам, соответствующим направленности выбранного класса. А еще написать мотивационное письмо, указав, почему выбрал именно данное направление. Также учитывается информация в индивидуальном портфолио школьника: проектная деятельность, участие в конкурсах, спортивные достижения собраны в виртуальном формате на платформе "Московской электронной школы".

Кстати

Вся информация о школах, реализующих проекты образовательных вертикалей и предпрофессионального образования, размещена на портале www.profil.mos.ru.