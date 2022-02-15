Что будет, если в столице зарегистрировать квартиранта

Только семь процентов московских собственников жилья соглашаются предоставить своим квартирантам временную регистрацию. Об этом "РГ" рассказала замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. Большинство владельцев жилья видят в этом определенные риски: мало ли вдруг арендатор съедет раньше времени или отношения с ним не сложатся. А потом и платить перестанет, и претендовать на проживание будет. Или и вовсе мошенническим путем докажет свои права на жилплощадь - такие случаи тоже бывали.

Только семь процентов москвичей готовы зарегистрировать у себя квартирантов. И основания для осторожности все-таки есть. Фото: Александр Корольков

Так можно ли в Москве все сделать по закону: и жильцов зарегистрировать, и арендную плату получить? Опрошенные "РГ" юристы и риелторы уверены, что серьезных рисков для собственников в любом случае быть не должно. Просто есть моменты, на которые обязательно следует обратить внимание при составлении договора и знакомстве с вашими квартирантами. Временная регистрация с точки зрения закона - это отметка по месту пребывания, то есть там, где человек фактически проживает в текущий момент. Она не отменяет постоянную прописку и обязательна для тех, кто проживает не по месту прописки более 90 дней.

Регистрация в московской квартире волнует главным образом семьи с детьми. Ведь бумага, подтверждающая временное пребывание, дает основания оформить ребенка в детский сад и школу. Интернет до сих пор забит предложениями доставить заветную бумажку хоть через день. Однако в большинстве случаев, как показывают комментарии в соцсетях, вам привезут либо откровенную "липу", либо зарегистрируют в "резиновой квартире". Их адреса различным районным службам хорошо известны.

"Собственники квартир охотнее соглашаются оформить временную регистрацию, если нанимателем выступает юридическое лицо, - продолжает Оксана Полякова. - Например, если организация снимает жилье для своих сотрудников на долгий срок. К таким арендаторам доверия больше". Впрочем, и физическим лицам тоже может повезти. Правда, как правило, собственники все же сначала стараются узнать своих жильцов поближе, а уж потом решать вопрос с регистрацией.

"Сама возможность временной регистрации на арендную плату не влияет, - комментирует Оксана Полякова. - Но при регистрации нового жильца увеличиваются коммунальные платежи - этот вопрос владельцам квартиры нужно сразу оговорить с квартирантом и, соответственно, учесть в ставке найма".

Как показывает практика, большинство владельцев жилья не хотят регистрировать арендаторов не из вредности и лени идти в МФЦ, а из соображений "как бы чего не вышло". "Риски действительно есть, даже если вы и не зарегистрируете квартирантов, - заявил адвокат Михаил Герголенко. - Например, если полиция узнает, что вы пустили людей дольше чем на 90 дней и не зарегистрировали их, вас могут оштрафовать на 7 тысяч рублей".

Не лишены оснований и сомнения столичных рантье, подчеркивает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член Генерального совета "Деловой России" Владимир Кузнецов. Ведь регистрацию чаще всего запрашивают семьи с ребенком. Даже если поставить на учет только взрослого жильца, то он потом может собственноручно и без согласия владельца по тому же адресу зарегистрировать и ребенка. И вот тогда могут возникнуть проблемы. Ведь когда арендатор нарушает условия договора, его регистрацию можно аннулировать совершенно спокойно.

А вот если в квартире зарегистрирован несовершеннолетний, так просто избавиться от жильцов без их согласия не получится. Прекратить регистрацию можно будет только по решению суда. Поэтому многие, взвесив возможные риски, решаются остаться в крайнем случае без 7 тысяч рублей, чем с миллионом потенциальных проблем.

Конкретно

Условия прекращения временной регистрации

- желание самих жильцов;

- порча имущества собственника квартиры;

- нарушение условий договора аренды;

- представление поддельных документов;

- лишение свободы по решению суда;

- призыв в армию.

Однако граждан отдельных категорий снять с регистрационного учета будет сложнее. К ним относятся дети, военные, инвалиды и другие лица льготной категории.

Кстати

Личный опыт

Корреспонденту "РГ" пришлось перебрать несколько вариантов арендных квартир, прежде чем удалось найти хозяев, готовых зарегистрировать жильца. Регистрация же была крайне необходима, так как пришла пора определять ребенка в детский сад. Собственно, сам процесс регистрации занял всего 15 минут. Мы просто заранее пришли с паспортами и свидетельством о рождении. Очереди в МФЦ района Отрадное практически не было. Собственник и мы, арендаторы, просто составили заявления и передали сотруднику центра. Далее нам передали расписку и через несколько дней пригласили забрать документы о временной регистрации.