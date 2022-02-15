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15.02.2022 13:45

Цифровая трансформация идет практически во всех бизнес-сферах

Текст: Сергей Бекренев (президент ГК "Европейская Юридическая Служба")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 33(8681)
Digital-трансформация идет полным ходом практически во всех бизнес-сферах. Так, современное образование позволяет получать знания дистанционно и из любой точки мира. Одно из важнейших новшеств - возможности телемедицины дистанционно помогать пациентам, следить за ходом лечения, расшифровывать анализы, назначать препараты, мониторить состояние организма на данный момент. Цифровизация транспортной сферы позволяет отслеживать на онлайн-картах пробки в городе, расписание общественного транспорта и вызывать такси парой кликов без общения с водителем. И все эти услуги можно оплатить онлайн благодаря цифровизации сферы финансов. Привязанные к аккаунту банковские карты, онлайн-шопинг, мобильный банкинг - все это наша реальность, облегчающая жизнь и бизнесу, и потребителям.

Цифровая трансформация сегодня необходима всем: и крупному, и микробизнесу. При этом digital-преобразование может позволить себе любая, даже самая маленькая, фирма - это абсолютно реально. В XXI веке уже не нужно быть огромной корпорацией, чтобы дорасти до автоматизации основных рабочих процессов и использования баз данных.

Фото: istock
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Даже небольшая компания, продающая товары или услуги, может разработать и выпустить на рынок мобильное приложение. Это сервисный продукт, в который стоит вложиться, ведь пользователи все чаще ищут ответы на свои вопросы с помощью иконок на гаджетах, а не идут на основной сайт. Аккаунт хранит историю действий, покупок и может сделать нужное предложение, которое с большой вероятностью попадет в яблочко. А удобство и скорость всегда в приоритете - это нужно учитывать!

Подобные вложения в цифровизацию точно принесут свои дивиденды. Во-первых, трансформация digital позволит грамотнее выстроить работу внутри компании. Процессы ускорятся, а качество только выиграет. Сотрудникам не нужно будет заниматься рутинными задачами, они переключат свое внимание и силы на действительно сложные креативные действия. Например, медицинские гаджеты сами соберут нужную информацию, доктор назначит терапию и препараты.

Во-вторых, клиенты только выиграют от такого подхода. Ответы на запросы они будут получать быстрее, ведь весомая их часть повторяется. А значит, компаниям выгодно использовать базы данных и формировать кейсы, чтобы потребитель моментально получал готовое решение, и сотрудникам не нужно тратить время на ответы на одни и те же вопросы.

Даже небольшая компания может разработать и выпустить на рынок мобильное приложение

При этом современные CRM-системы умеют не только хранить данные о клиентах, но и анализировать их. А это позволяет сделать подход более точечным и угодить большинству потребителей, а также создать продукт (товар или услугу), который ответит запросам покупателей.

Потребители все больше привыкают к цифровизации бизнеса, и эта тенденция будет только развиваться. Внедряя digital, крупные и небольшие компании повышают эффективность рабочего процесса и создают максимальный комфорт для клиентов - и никто уже не согласится на меньшее.

Ведь в конечном счете цифровизация бизнеса направлена на два важнейших взаимосвязанных фактора: повышение скорости и эффективности рабочих процессов, а также привлечение и удержание клиентов, благодаря быстрому и качественному обслуживанию.

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