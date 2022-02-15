Юрий Моисеев вручил медали членам ветеранских организаций

14 февраля, накануне 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил медали "80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков" членам ветеранских организаций.

Награды были вручены ветеранам Афганской войны, участникам боевых действий и членам ветеранских и военно-патриотических организаций.

"К сожалению, с нами осталось очень мало ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому задача патриотического воспитания подрастающего поколения легла на плечи ветеранов Афганистана, участников локальных войн и конфликтов, - отметил Юрий Моисеев. - Медаль в честь 80-летия освобождения нашего города учреждена Городской Думой, мы хотели отметить не только ветеранов войны и малолетних узников, но также и всех тех, кто постоянно работает с молодежью, дает правильные ориентиры молодому поколению, передает свой жизненный и боевой опыт"

Глава городского самоуправления подчеркнул, что в Калуге выстроена эффективная система патриотического воспитания, в 90-е годы ее удалось сохранить во многом благодаря усилиям членов ветеранских и военно-патриотических организаций.

Юрий Моисеев поблагодарил ветеранов за активную работу с молодежью, поздравил с 33-й годовщиной вывода войск из Афганистана и наступающим Днем защитника Отечества, пожелал успехов, мира и благополучия.